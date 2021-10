Basketball : Die größte Hürde in der noch jungen Saison

Trier Heimspiel gegen Jena: Gladiators Trier wollen im Spitzenspiel die Serie ausbauen.

Vier Siege zum Start in die Saison – das gab es in der noch jungen Geschichte der Trierer Gladiators noch nie. Im Spitzenspiel gegen Jena will das Team von Cheftrainer Marco van den Berg die Serie ausbauen. Das Selbstbewusstsein ist groß – der Gegner aber auch ein echter Gradmesser. Am Samstag um 19.30 Uhr sind die Thüringer in der Arena Trier zu Gast.