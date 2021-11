Fußball : Doppeltes Gefühlschaos

Trier In einem dramatischen Rheinlandliga-Derby feiert der FSV Trier-Tarforst das 2:2 gegen den FC Bitburg wie einen Sieg. Der Ausgleich fiel in der Schlusssekunde, Aufregung gab es noch nach dem Abpfiff.

Der Jubel kannte beim FSV Trier-Tarforst keine Grenzen, als Mohammad Rashidi in der sechsten Minute der Nachspielzeit (!) doch noch der Ausgleichstreffer zum 2:2 gegen den FC Bitburg gelungen war: Bis zur 75. Minute lag das Team von Trainer Holger Lemke noch mit 0:2 zurück. Bis dahin hatten die Bierstädter den engagierteren Auftritt hingelegt. „Angesichts des Spielverlaufs können wir sehr gut mit diesem Unentschieden leben, das am Ende etwas glücklich, aber nicht unverdient war. Wir haben nach Rückschlägen Moral bewiesen und einen unbändigen Willen gezeigt“, machte FSV-Trainer Holger Lemke seinen Spielern ein Kompliment.

FCB-Akteur Shend Krasnici musste nach wiederholtem Foulspiel an Rashidi in der 82. Minute mit Gelb-Rot vom durchweichten Platz. Schiedsrichter Mario Schmidt zeigte eine Nachspielzeit von fünf Minuten an, doch der finale Treffer von Rashidi fiel sogar noch später, was Lemke freute: „Wir haben die Brechstange rausgeholt, alles investiert und mit sehr offensiven Wechseln das Tor erzwungen.“ Aus Verletzungsgründen sprang auf FSV-Seite Patrik Kasel erneut in die Bresche, wurde zum zweiten Mal in dieser Saison eingewechselt und gab die Vorlage zum 2:2.