Gewichtheben : Klimmzüge für die Kylltalheber: Auch die Sachsen helfen

Den Saisonauftakt bestritten die beiden Mannschaften der Ehranger Kylltalheber aufgrund ihrer flutgeschädigten Wettkampfstätte in der Cross-Fit- Halle von „The Boxx“ im Trierer Süden. In der Oberliga hatte es die zweite Mannschaft mit dem AV Speyer II zu tun – und sie ließ dem Gegner beim 191,0:98,2 Kilopunkten keine Chance. Sarah Kuhn war mit 82 Punkten beste Heberin. Lars Millen und Nicole Kirchen überzeugten mit neuen Bestleistungen. In der Regionalliga traf die erste Mannschaft der Ehranger auf den KSV Grünstadt. In einem packenden Wettkampf siegten die Gastgeber mit 379,4:347,4 Kilopunkten. Bei den Kylltalhebern waren die 15-jährige Lea Millen und Muriel Schu in ihrem ersten Kampf für Ehrang mit je 93,0 Punkten die besten Athletinnen. Niko Blang glänzte mit Bestleistungen in allen Disziplinen. Als Sechsbester fiel er aber der Streichregel zum Opfer.