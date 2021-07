Basketball : Eine unvergessene Basketball-Legende

Trier Wie der russische Olympiasieger Alexander Belostenny einst nach Trier kam, und was seine Familie heute macht.

Die Olympischen Spiele in Japan stehen vor der Tür. Längst ist die Zeit vorbei, als der Medaillenspiegel auch Aufschluss darüber geben sollte, welches politische System das Bessere ist. Doch das war lange Zeit anders. Besonders die 60er, 70er und 80er Jahre waren vom sportlichen Kampf Ost gegen West geprägt. Auch Olympia 1988 in Seoul stand nach den Boykottspielen in Moskau 1980 und vier Jahre später in Los Angeles unter diesen Vorzeichen.

Belostennys Sohn Michael ist in Trier heimisch geworden und dem Basketball mit Unterbrechungen treu geblieben. Er konnte nicht ganz in die großen sportlichen Fußstapfen seines Vaters treten. Nachdem er in verschiedenen Jugendmannschaften in Trier gespielt hatte, wechselte er in die USA. Den zwei Jahren an einer Highschool in Houston, Texas, folgten vier Jahre in einem College in Alabama. „Mir hat der unbedingte Ehrgeiz gefehlt, und die Körpergröße von 2,06 Metern alleine reicht nicht aus“, gibt Michael zu. „In meinem vierten College-Jahr habe ich meinen Schwerpunkt auf den Abschluss gelegt und damit meine Basketball-Karriere eigentlich beendet.“ Aber die Freude am Spiel hat der 40-jährige Vater von Zwillingen nun wieder gefunden. Er spielt in der Bezirksligamannschaft und in der U40 der MJC Trier. Auch Mutter Larissa ist Trier weiter fest verbunden und betreibt den Ratskeller. „Es war die Beharrlichkeit meiner Mutter, die uns nach Trier gebracht hat“, betont Michael. „Es war die richtige Entscheidung.“