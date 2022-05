Fußball : Einige Lautern-Fans träumen schon vom Durchmarsch

Ciftci Berg Foto: privat

Trier/Bitburg/Wittlich Jubel über den Sieg in Dresden und Erleichterung darüber, dass ihr Lieblingsclub nach vier Jahren wieder die 3. Liga verlassen kann: Auch die vielen Fans des 1. FC Kaiserslautern aus der Region haben den Aufstieg der Roten Teufel kräftig gefeiert. Einige waren sogar beim Relegations-Rückspiel in Sachsen live dabei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Einiges hat Thomas Nummer als Anhänger des 1. FC Kaiserslautern bereits erlebt, feierte Deutsche Meisterschaften und Erfolge auf internationaler Bühne. Der 2:0-Sieg seiner Roten Teufel in Dresden und die damit verbundene Rückkehr in die 2. Liga nehmen beim 47-Jährigen aber einen ganz besonderen Stellenwert ein: „Dieses Spiel wird mir wohl ewig in Erinnerung bleiben und steht für mich auf einer Stufe mit unserem grandiosen 1:0-Sieg im Jahre 1997 bei Bayern München, als wir den Grundstein für die Deutsche Meisterschaft knapp ein Jahr später gelegt hatten.“ Der in Wittlich lebende Nummer hatte die gut 600 Kilometer lange Anfahrt nach Dresden auf sich genommen und erlebte „Ekstase pur“, als Schiedsrichter Daniel Siebert die Partie nach rund zwölfminütiger Nachspielzeit (!) endlich abgepfiffen hatte – wegen Leuchtraketen und Böllern aus dem Block der enttäuschten Dynamo-Dresden Fans kam es zwischenzeitlich zu einer Unterbrechung. Die Saison war für Nummer „eine Achterbahnfahrt der Gefühle mit Happy End“.

Zu den 3000-Lautern-Anhängern im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion zählte auch Andreas Barzen. Für den Trierer war das Spiel „der pure Wahnsinn“. Jeder, der dabei war, werde „für immer mit einem Lächeln daran zurückdenken, wie er nach unserem Tor zum 1:0 im Jubelknäuel plötzlich drei Stufen weiter unten mit anderen in den Armen lag“. Auch für Peter Hillen aus Sellerich (Eifelkreis Bitburg-Prüm) hatte sich jeder Kilometer, den er einmal quer durch Deutschland gefahren war, gelohnt: „Das war einfach nur geil. Der Support aus unserem Fanblock war überragend, und mit unserem Auftritt in der zweiten Halbzeit haben wir alle davon überzeugt, dass wir verdient aufgestiegen sind“.

Im engeren Kreis konnte Simon Berg aus Salmtal-Dörbach (Kreis Bernkastel-Wittlich) mit den FCK-Profis am Mittwoch in einem Lauterer Club feiern: „Die Jungs waren so nahbar und super drauf. Diesen Abend werde ich nie vergessen.“ Die ganze Stadt sei ein Jubelmeer gewesen: „Das war wie Karneval hoch drei.“

Zahlreiche FCK-Anhänger aus der Region sind in Fanclubs organisiert. Patrick Schäfer von der Eifelhölle erlebte die Partie daheim vor dem Fernseher: „Ich habe die Spannung fast nicht aushalten können und bin überglücklich, dass es geklappt hat. Der Fußballgott war endlich mal wieder ein Roter Teufel.“ Nun hofft der in Bitburg-Matzen lebende Schäfer, dass „es in der 2. Liga so weitergeht – der Schulterschluss mit den Fans ist wieder da.“ Vielleicht gelinge dem neuen Coach Dirk Schuster ja dasselbe wie mit Darmstadt 98, nämlich der Durchmarsch in die Bundesliga.