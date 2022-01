Fußball : Eintracht Trier holt Wimmer aus Waldalgesheim

Trier Eintracht Trier hat sich mit sofortiger Wirkung die Dienste von Linus Wimmer (Foto: Fupa/Verein) gesichert. Der zentrale Mittelfeldspieler kommt vom Konkurrenten aus der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, dem SV Alemannia Waldalgesheim, und unterschreibt einen Vertrag bis 2023. „Ich bin der Überzeugung, dass ich die Qualität habe, der Mannschaft weiterzuhelfen und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass der Aufstieg realisiert werden kann“, unterstreicht Wimmer.

Der 23-Jährige wurde im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FSV Mainz 05 ausgebildet. In dieser Zeit absolvierte der gebürtige Oberbayer fünf U15-Länderspiele. Nach Stationen (unter anderem) beim TSV Schott Mainz, der TSG Bretzenheim und Hessen Dreieich spielte er seit Beginn dieser Saison in Waldalgesheim. Im Dress der Alemannia kam er in 16 Spielen zum Einsatz, davon zwölf von Beginn an, und erzielte dabei drei Tore.