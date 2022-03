Jugendfußball : Triers U15 siegt wieder sehr souverän

Mutig und entschlossen agierten die C-Junioren der Trierer Eintracht (hier schießt Kenan Kocan, rechts) im Duell mit den Gästen vom FK 03 Pirmasens. Foto: HANS-KRAEMER

Jugendfußball-Regionalligen: Während sich die C-Junioren der Eintracht keine Blöße geben, macht‘s die U19 diesmal spannend

A-Junioren-Regionalliga: Eintracht Trier – FC Rot-Weiß Koblenz 3:2 (1:0)

Schon in der zwölften Minute gingen die Trierer in Führung. Nach schöner Vorarbeit von Faton Suljemani erzielte Maximilian Uhlig das 1:0. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Max Herrig die große Chance auf 2:0 zu stellen, scheiterte jedoch am Koblenzer Keeper.

Kurz nach der Pause erzielte Nebi Pacolli nach einem guten Angriff der Gäste den Ausgleich. Davon ließ sich der SVE jedoch nicht verunsichern, sondern legte vielmehr im direkten Gegenzug in Person von Uhlig nach und ging erneut in Führung. Während ein Tor von Noah Lorenz im Laufe der zweiten Halbzeit wegen Abseits zurückgepfiffen wurde, verstanden die Trierer in der 83. Minute die Welt nicht mehr: Nach einem laut ihrer Darstellung von Suljemani klar mit dem Bauch gespielten Ball entschied der Schiedsrichter auf Handelfmeter für Koblenz, den Leon Wilki zum erneuten Ausgleich verwandelte. In der Nachspielzeit war es dann aber Janik Faldey, der einen Foulelfmeter zum siegbringenden 3:2 verwertete.

„Mit der ersten Halbzeit war ich zufrieden. Da haben wir das umgesetzt, was wir vorhatten. Wir hatten längere Ballbesitzphasen und haben den Ball gut zirkulieren lassen“, lobte SVE-Trainer Jan Stoffels. Der zweite Durchgang sei dann jedoch nicht gut gewesen. Aber nun freue man sich auf die Aufstiegsrunde, in der „wir unverändert von Spiel zu Spiel denken. Wir wollen uns weiter verbessern und an uns arbeiten“, so Stoffels abschließend.

Eintracht: Armin Olayo, Janik Faldey, Ömer Yavuz, Max Herrig, Noah Herber, Maximilian Uhlig (58. Khaen Fuchs), Alex Famini (58. Noah Daragmeh), Till Weber, Faton Suljemani, Stan Trombini (68. Lennart Poth/76. Eric Haas), Noah Lorenz

Tore: 1:0/2:1 Maximilian Uhlig (12./52.), 1:1 Nebi Pacolli (49.), 2:2 Leon Wilki (83., Handelfmeter), 3:2 Janik Faldey (90.+4, Foulelfmeter)

C-Junioren-Abstiegsrunde: Eintracht Trier – FK Pirmasens 2:0 (1:0)

Auch im zweiten Spiel der Abstiegsrunde ist der U15 der Eintracht ein souveräner Sieg gelungen. Über die gesamte Dauer hinweg ließen die Trierer nur einen einzigen Torschuss der Pirmasenser zu – und diesen aus 20 Metern. „Wir haben hoch gepresst und hatten dadurch viele frühe Ballgewinne“, resümierte Trainer Christian Esch.

Schon im ersten Durchgang hatte die Eintracht zahlreiche hochkarätige Chancen, doch drei knappe Abseitsentscheidungen sowie zwei Pfostenschüsse verhinderten zunächst den Torjubel. Kurz vor der Pause verwandelte Kenan Kocan einen Handelfmeter zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel knüpfte das Team nahtlos an die erste Hälfte an. In der 42. Minute setzte sich Samet Davutay schön über die Außenbahn durch und legte auf Tom Richter zurück, der sich für seinen hohen Aufwand mit dem 2:0 belohnte.

„Wir hätten noch einige Chancen, um das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Das wäre auch verdient gewesen“, so Esch – und betonte: „Die Chancenverwertung ist auch das einzige, womit wir nicht zufrieden sind. Was die Aggressivität angeht, war das so, wie wir Trainer uns das vorstellen. Auch fußballerisch haben die Jungs das gut gelöst. Der Sieg gibt uns weiteres Selbstvertrauen.“

Eintracht: Lennard Kieren – Nils Gorges (58. Noah Dienhart), Jannik Heinzen, Leonard Petry, Kenan Kocan (67. Finn Lieser), Lukas Steines, Samet Davutay (52. Constantin Merker), Leonard Yushkevich, Dorian Kisoka, Tom Richter (62. Ayoub Bourdoum), Maximilian Marx.