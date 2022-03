Fußball : Ehrang bekommt Höhenluft bestens

Hier ist Ehrangs Spieler-Co-Trainer André Thielen im Duell mit den Ruwertalern Michael Blau (links) und Julian Biwer (Mitte) in Schieflage. Ansonsten hatten die Gastgeber das Geschehen aber meist sicher im Griff. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

TRIER-EHRANG Fußball-Bezirksliga: Der Tabellenführer schickt die SG Ruwertal souverän mit 5:1 nach Hause und baut seine Spitzenposition aus.

Nur eine Woche nach dem deutlichen 6:1-Erfolg beim SV Lüxem schickte die Truppe von Trainer Kevin Schmitt am Sonntag auch die SG Ruwertal mit 5:1 (2:0) nach Hause. Deren Coach Benjamin Leis war dennoch mit dem Auftritt seiner Mannschaft auf der Ehranger Heide durchaus zufrieden.

Die ganz in Weiß gekleideten Gastgeber machten von Beginn an viel Druck, kombinierten sich durch das Zentrum nach vorn und strahlten auch mit Flankenwechseln immer wieder Gefahr vor SG-Ruwertal-Torwart Carsten Bach aus. Die Gäste stellten sich aber nicht nur hinten rein. „Wir haben couragiert gespielt, solange die Kräfte reichten. Die Einstellung hat bei jedem gestimmt“, hatte der Coach ein Pauschallob für seine Truppe bereit.

Hätte Schiedsrichter Christoph Selbach-Schneider nach dem irgendwie dann doch fälligen 1:0 durch Joans Streit (31.) einem Kopfballtreffer von Matthias Biwer nach einem Freistoß von der rechten Seite nicht die Anerkennung verwehrt, wären die Blauen sogar ins Spiel zurückgekommen. Keeper Moritz Zingen wischte den wuchtigen Kopfstoß mit einer tollkühnen Parade noch aus dem Eck. Allerdings war aus kürzester Distanz hinter dem Tornetz zu erkennen, dass die Kugel in der Luft die Linie überquert hatte. Diese Sicht auf das Geschehen hatte der Unparteiische allerdings nicht. Und einen Videoassistenten gibt es bekanntlich in der Bezirksliga (noch) nicht ...

Angesichts der erdrückenden Dominanz der Hausherren bleibt zweifelhaft, ob ein eventueller Ausgleichstreffer etwas am Sieg des Spitzenreiters hätte ändern können. „Wir sind schnell in die Partie gekommen“, urteilte Coach Kevin Schmitt, um dennoch zu befinden, dass „es in der zweiten Halbzeit ein bisschen wild von beiden Seiten war“. Es reichte dennoch zu weiteren Treffern durch einen Kopfball des aufgerückten Pepe Fuhs, ein Elfmetertor von Michael Hensel, ein Eigentor der Ruwertaler und das abschließende 5:1 durch einen fulminanten Distanzschuss von Yannik Thömmes. Den Gästen blieb da nur der Anschlusstreffer durch einen von Sven Meyer verwandelten Strafstoß.