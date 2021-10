Fußball : Tarforst setzt Höhenflug fort

Die Spieler des FSV Tarforst kamen im Topspiel gegen Andernach gar nicht aus dem Abklatschen heraus. Am Ende stand es 6:1 für den FSV, der damit seine Tabellenführung festigt. Foto: TV/Hans Krämer

Trier-Tarforst Fußball-Rheinlandliga: Der bärenstarke FSV demontiert Andernach mit 6:1. Nicola Rigoni trifft viermal.

Mit einer souveränen Teamleistung hat der FSV Tarforst Verfolger Andernach mit 6:1 (3:0) abgefertigt. Das Duell war bereits zur Pause entschieden, was Tarforst im zweiten Spielabschnitt nicht am weiteren munteren Toreschießen hinderte. Dabei gelang Torjäger Nicola Rigoni fast alles – der 26-Jährige „Kollatelli“ wurde mehrfach gut in Szene gesetzt und traf viermal.

Mit den Andernachern musste man fast Mitleid haben. Den Gästen vom linken Rheinufer gelang wenig bis gar nichts. Das nutzten die von Holger Lemke trainierten Tarforster aus. Sie führten den Gegner teilweise vor und waren in allen Belangen überlegen. FSV-Stürmer Rigoni wurde von der SGA zu keinem Zeitpunkt kontrolliert und sorgte mit seinen Kollegen für ein Offensivspektakel.

Die 150 Zuschauer rieben sich nach 45 Minuten verwundert die Augen, da sie ein enges Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer und dem direkten Verfolger erwartet hatten. Stattdessen erlebten sie ein Spiel, das nur in eine Richtung ging. „Unsere Köpfe waren bereits zur Pause unten. Wir haben ein sehr junges Team, dem ich so ein Spiel verzeihen kann. Nach diesem Spiel braucht uns keiner mehr nach dem Aufstieg zu fragen, was völliger Quatsch ist“, sagte Gästetrainer Kim Kossmann.

Während die Gäste Aggressivität und Torgefahr vermissen ließen, lief es bei den Hausherren umso besser. Schon nach wenigen Sekunden setzte der FSV Tarforst ein erstes Ausrufezeichen. Mohammad Rashidi bediente mit dem ersten Angriff Julian Schneider, dessen scharfe Hereingabe keinen Abnehmer fand. Schneider eröffnete den Torreigen dann später mit einem Treffer aus kurzer Distanz (23.) – die Vorarbeit leisteten Rigoni und Nico Neumann. Bei dem Gegentreffer merkte man dem jungen SG-Torwart Jannis Koch, der normalerweise in der A-Junioren-Rheinlandliga zwischen den Pfosten steht, fehlende Übersicht an.

Ab der 35. Minute begann die Nicola-Rigoni-Show. Dabei überragte das gesamte FSV-Team und setzte den Angreifer immer wieder gut in Szene. Die Vorarbeit zum 2:0 leistete Rashidi (35.) – beim 3:0 kurz vor der Pause nutzte der Vierfachtorschütze einen Andernacher Defensivfehler aus, marschierte über die linke Außenbahn und ließ Koch keine Abwehrchance (42.). Nach rund einer Stunde gab Rashidi die Vorlage zum 4:0 durch Rigoni. Andernach gelang nur der Ehrentreffer zum 4:1, bei dem der zuvor eingewechselte Fabian Weber aus der Distanz FSV-Keeper Johannes München mit einer Bogenlampe überraschte (64.). Rigoni erzielte nach Vorarbeit von Moritz Jost sein viertes Tor des Tages (68.) und wurde danach mit Ovationen vorzeitig in den verdienten Feierabend verabschiedet. Mit dem Schlusspfiff ließ Rashidi nach starker Einzelaktion über die linke Seite das sechste Tarforster Tor folgen.

FSV-Coach Lemke freute sich über die Festigung der Tabellenführung: „Wir haben alles abgerufen, was in uns steckt. Von der ersten Minute an waren wir dominant, was mir imponiert hat.“ Kapitän Frank Chalve sprach von einem Feuerwerk und schwärmte von einem „schönen Fußballabend, der richtig viel Spaß gemacht hat“.

FSV Trier-Tarforst – SG 99 Andernach 6:1 (3:0)

Tarforst: München – Weber, Rashidi, Neumann (73. Kssouri), Schneider (66. Jost), B. Heitkötter, Chalve, Ziewers, Habbouchi, Fuhs (77. Arnold), Rigoni (69. Hahn)

Andernach: Koch – Hoffmann, Schmitz, Unruh, Külahcioglu (73. Kubatta), Conrad, D. Kossmann, Oligschläger (53. Weber), Wagner (68. Homfeld), Heider, Hild (80. Schleich)

Tore: 1:0 Julian Schneider (23.), 2:0, 3:0, 4:0, 5:1 Nicola Rigoni (35., 42., 59., 68.), 4:1 Fabian Weber (64.), 6:1 Mohammad Rashidi (89.)