Sport und Soziales : FSV Tarforst winkt Preis auf Bundesebene

Trier Trierer Sportverein ist auch in Corona-Zeiten sehr engagiert und hat sich nun um Sepp-Herberger-Urkunde beworben.

So initiierten die Tarforster im und rund um den Stadtteil eine Einkaufshilfe für Corona-Risikogruppen sowie Menschen in Quarantänesituationen. Zudem gibt es beim FSV zweimal in der Woche einen Telefondienst, um Senioren eine Anlaufstelle für soziale Kontakte und gegen das Alleinsein zu bieten. Nachdem wieder der Besuch von Sportveranstaltungen möglich war, kooperierte der Verein mit der in Saarburg ansässigen Firma Euresa. Ein Online-Ticketsystem für die Kontakterfassung sollte die Zettelwirtschaft und Warteschlangen an den Eingängen der Sportanlagen ablösen. Von zu Hause aus können die Aktiven ferner an Online-Einheiten teilnehmen. Regelmäßige virtuelle Treffen sollen auch den Austausch gerade der Kinder untereinander fördern. Am Nikolaustag startete der FSV eine Mitmachgeschichte, und auch mit einer wöchentlichen Lesestunde will man den Kontakt zum Nachwuchs am Leben halten. Als Highlight blicken die Tarforster hier auf die Teilnahme am Bundesvorlesetag und die Verlosung eines Buches (Trier: De-coded) von der 14-jährigen Triererin Dilara Röttger, die in diesem Rahmen ihr erstes Buch vorstellte, zurück. Malwettbewerbe und ein Fifa21-Online-Turnier rundeten das breitgefächerte Angebot ab.