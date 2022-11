Denksport : Fünfjährige aus Trier beeindruckt bei der Schach-WM

Bereits mit zwei Jahren war sie vom Schachspiel begeistert: Meara Classen. Foto: privat

Trier/Batumi Wie sich Schachtalent Meara Classen bei den Wettkämpfen der Jugend-Weltmeisterschaft in Georgien geschlagen hat und was sie an diesem Sport so spannend findet.