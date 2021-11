Fußball : Gipfeltreffen auf der Tarforster Höhe

Fußball-Rheinlandliga: Der FSV empfängt als Tabellenführer das Team der Stunde, den FC Bitburg. Mehring fährt zum Kellerduell nach Montabaur.

Ausgangslage: Nach drei 1:2-Heimniederlagen in Folge denkt man beim SV Mehring lieber daran, dass der jüngste Punktgewinn auswärts erzielt wurde (2:2 in Mendig). Die Blau-Weißen wollen im Abstiegsgipfel als Tabellenvorletzter (sieben Punkte) gegen den direkten Konkurrenten – Montabaur hat als Drittletzter zwei Zähler mehr auf dem Konto – Druck vom Kessel nehmen.

Ausgangslage: Die Hochwald-SG ist seit ihrer 0:3-Niederlage am 9. Oktober in Andernach unbesiegt, präsentierte sich in den vergangenen Wochen in starker Verfassung und spielte sich phasenweise in einen Rausch. Vorigen Samstag wurde Montabaur zu Hause mit 5:0 abgefertigt – die Vereinigten aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden wollen an diese Leistung anknüpfen und liegen nur drei Zähler hinter dem Tabellenersten.