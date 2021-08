Basketball : Gladiators bereiten sich mit neun Testspielen vor

Trier Basketball-Zweitligist mit Trainingslager im Westerwald.

Der Trainingsschweiß fließt bei den Akteuren von Basketball-Zweitligist Gladiators Trier seit Monatsbeginn. Ehe die neue Saison am 18. September mit dem Duell bei den Eisbären Bremerhaven startet, stehen neun Tests auf dem Programm. Am Sonntag geht’s zudem nach Altenkirchen ins Trainingslager. Im Westerwald will Headcoach Marco van den Berg sein Team mit einem Intensivprogramm auf die physischen und mentalen Herausforderungen in der kommenden Saison vorbereiten. Zum ersten Testspiel reist das ProB-Team der Baskets Koblenz am Dienstag nach Altenkirchen. Zuschauer sind hier jedoch nicht zugelassen.