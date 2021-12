2. Basketball-Bundesliga : Leere Ränge, volle Ausbeute: Gladiators bleiben auf Play-off-Kurs

Extra

Punktloser Start in die Weihnachtstage: Am Donnerstagabend verloren die Gladiators bei den Bayer Giants Leverkusen verdient mit 76:90 (33:50). Die Trierer waren beim Vizemeister chancenlos. Die Rheinländer kamen – noch vor Fans – besser ins Spiel und erhöhten schnell von 5:2 auf 10:2. Was Gladiators-Trainer Marco van den Berg richtig geärgert haben dürfte, waren die vielen Ballverluste seines Team (sechs Turnover im ersten Viertel). Der erste Abschnitt ging mit 25:15 an die Giants, die die Führung schnell auf 29:15 ausbauten. Van den Berg nahm die Auszeit erst nach dem 39:19 für Leverkusen – die Gladiators waren zu diesem Zeitpunkt in praktisch jeder Hinsicht unterlegen. Mit 50:33 gingen die Giants in die Halbzeitpause.

Die Gladiators starteten zwar mit einem 6:0-Lauf in die zweite Hälfte, aber das war nur eine Momentaufnahme. Den Trierern fehlte auch danach die Intensität in der Defensive, die Giants kamen zu leicht zu Punkten – und waren schnell wieder im 20+-Bereich unterwegs. Die Giants hatten reichlich Platz an der Dreierlinie, trafen bis dahin auch fast bei jedem zweiten Versuch. Da konnten die Trierer nicht im Ansatz mithalten.

Schon vor dem Schlussviertel war die Partie in Leverkusen entschieden (77:53). Die Gladiators hielten zwar nun defensiv besser dagegen, aber mehr als eine Ergebniskorrektur war nicht drin. Ob aus der Distanz oder einfache Korbleger – die Trierer trafen einfach schlecht. Da brachte es auch wenig, dass die Gastgeber im Schlussviertel in der Offensive praktisch nicht mehr stattfand. ⇥AF

Punkte Trier: Zeeb 15, van Dyke 9, Demmer 0, Wolf 6, Grof 4, Almstedt 2, Grün 4, Clarke 10, Pekovic 12, Wiley 14