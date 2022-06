Basketball : Gladiators mit erstem Neuzugang

Hollersbacher Foto: Gladiators

Trier Der erste Neuzugang der Römerstrom Gladiators Trier für die neue Saison in der 2. Basketball-Bundesliga ist unter Dach und Fach: Marco Hollersbacher (Foto: Baskets Schwelm) wechselt an die Mosel. Der 2,02 Meter große Flügelspieler kann auf den Positionen drei und vier eingesetzt werden und soll bei den Gladiatoren eine wichtige Rolle in der deutschen Rotation einnehmen.