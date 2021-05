Basketball : Gladiators setzen weiter auf Center Jonathan Almstedt

Trier Jonathan Almstedt steht auch in der kommenden Zweitligasaison für die Trierer Basketballer der Römerstrom Gladiators auf dem Parkett. Vor der vergangenen Saison konnte der 2,08-Meter große Big Man im offenen Tryout für Jugendspieler überzeugen.

Aufgrund einiger Verletzungen auf den großen Positionen kam der von Regionalligist Saarlouis gewechselte Akteur schon früh zu regelmäßigen Einsätzen in der ProA. Vor allem als solider Schütze fand er schnell seinen Platz in der Rotation von Headcoach Marco van den Berg. 22 Partien absolvierte Almstedt. In durchschnittlich 8:35 Minuten lieferte der 21-Jährige 4,3 Punkte und 2,1 Rebounds bei einer Dreierquote von 46,8 Prozent pro Partie.