Basketball : Gladiators sind auf Wiedergutmachung aus

Trier 2. Basketball-Bundesliga: Nach der Niederlage in Bochum wollen die Gladiators Trier daheim gegen Leverkusen wieder in die Spur finden.

Nach vier Siegen in Folge mussten sich die Römerstrom Gladiators am Mittwoch in Bochum mit 77:92 geschlagen geben. Umso wichtiger wird somit die Partie am Sonntag, ab 17 Uhr, in der Arena gegen die Bayer Giants Leverkusen sein: Das Team von Trainer Pascal Heinrichs trifft dann auf einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Play-off-Plätze. Auch nach dem 22. Spieltag tobt ein großer Kampf um die ersten acht Ränge. Die Mannschaften von Platz drei bis zwölf trennen nur verhältnismäßig wenige Punkte.