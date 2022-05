Fußball : Lars Schäfer trainiert künftig in Luxemburg

Lars Schäfer trainiert künftig in Luxemburg

Gibt seine Kommandos bald in Luxemburg: Lars Schäfer trainiert ab Sommer den US Hostert, der aktuell noch gegen den Abstieg aus der ersten Liga kämpft. Foto: Hans Krämer/H.K.

Trier/Hostert Früherer Salmrohrer übernimmt den US Hostert und will auch deusche Fußballer ins Großherzogtum lotsen.

Das ging fix: Knapp drei Wochen nach seinem Abgang beim Fußball-Oberligisten FSV Salmrohr (TV berichtete) hat Lars Schäfer bereits einen neuen Verein gefunden. Der 39-Jährige steigt zur neuen Saison beim Luxemburger Club US Hostert ein. Aktuell belegt die Mannschaft des im Osten des Großherzogtums in der Gemeinde Niederanven beheimateten Vereins den drittletzten Rang in der BGL-Ligue und damit einen von zwei Relegationsplätzen. Schäfer hat unabhängig von der Ligazugehörigkeit einen Ein-Jahres-Vertrag unterschrieben und beerbt Henri Bossi, der Mitte April angekündigt hatte, sein Engagement bei den Grün-Weißen nicht zu verlängern.