Fußball-Kresliga B Trier/Saar : Auf der Suche nach Automatismen

Trier-Irsch Kreisliga B Trier/Saar: Mit vier Punkten aus drei Spielen fällt die Startbilanz des SV Trier-Irsch eher bescheiden aus. Woran Spielertrainer Tobias Spruck das festmacht, und warum er dem kommenden Gegner SG Kanzem/Wawern mit einigem Respekt entgegenblickt.

Mächtig ausgebremst wurden sie beim SV Trier-Irsch in der vergangenen Saison. Als ab Ende Oktober coronabedingt nichts mehr ging, hatte das Team der beiden Spielertrainer Tobias Spruck und Philipp Hermes sieben Siege und ein Remis auf dem Konto – bei einem beeindruckenden Torverhältnis von 43:3. Die Runde wurde unter-, dann abgebrochen und später annulliert. In der Sommerpause verließ dann mit Elias Heitkötter der Topleistungsträger den Verein Richtung Rheinlandligist FSV Trier-Tarforst.

Der Start seiner Mannschaft verlief eher schleppend: Dem 0:2 zum Auftakt beim SV Krettnach („Da haben wir wirklich schlecht gespielt.“) folgte ein 1:1 gegen die SSG Maria­hof („Von der Chancenverwertung her hätten wir da auf jeden Fall gewinnen müssen.“). Den ersten Punktspielsieg gab es dann im dritten Anlauf – mit 5:4 am vergangenen Sonntag bei der SG Hochwald-Zerf II. Mit 4:1 und 5:2 führten Spruck und Co. bereits, ehe es gegen Ende noch einmal eng wurde.