Fußball : Rheinlandpokal: Saartal-Fußballer treffen auf Eintracht

Region Im Laufe dieser Woche stehen noch vier Begegnungen der ersten Runde im Fußball-Rheinlandpokal an (ohne regionale Beteiligung). Die Paarungen der zweiten Runde wurden nun jedoch bereits ausgelost. Angesetzt sind die 32 Spiele zunächst für Mittwoch, 31. August.

Verlegungen sind noch möglich. Dabei greift auch Regionalligist Eintracht Trier in den Wettbewerb ein. Nach dem Freilos in der ersten Runde hat es der SVE in Irsch/Saar mit Bezirksligist SG Saartal-Trassem zu tun. Der amtierende Pokalsieger FV Engers tritt beim Ost-Bezirksligisten VfB Linz an.