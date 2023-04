Kampfsport Kampfsportler setzen ihre Erfolgsserie fort

Nachdem sich die Akteure der Kampfsportakademie (KA) Trier/Föhren im vergangenen Herbst bei der Weltmeisterschaft der World Kickboxing und Karate Union (WKU) im walisischen Cardiff fünf Gold-, vier Silber- und vier Bronzemedaillen erkämpft hatten, setzten sie diese Erfolgsserie bei der Fibo fort. Die Fibo ist die größte Fitnessmesse der Welt und findet jährlich in Köln statt. In sechs Hallen präsentierten Aussteller aus der ganzen Welt ein breites Sportangebot und Rahmenprogramm – unter anderem im Rahmen des Fibo-Cups auch Kampfsport. 140.000 Besucher kamen nach Köln – und acht Kämpfer der KA, die sich allesamt Plätze auf dem Podium und damit auch ihre Teilnahme an der WKU-WM 2024 in Kanada sicherten.