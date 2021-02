Trier : Basketball: Kein Absteiger aus der 2. Bundesliga

Logo_Gladiators_Neu Foto: TV/Lambrecht, Jana

Trier Immer wieder machen auch Clubs der 2. Basketball-Bundesliga Quarantänen und krankheitsbedingte Spielausfälle zu schaffen, wie aktuell den Römerstrom Gladiators Trier (TV berichtete). Nun kündigt die Liga an, den sportlichen Abstieg sowohl in der ProA, wie auch darunter in der Pro B auszusetzen, weil der Spielbetrieb „massiv behindert“ sei.

