Fußball : Klare Verhältnisse schon zur Pause

Trier Zu einer unerwartet deutlichen Angelegenheit wurde das Spitzenspiel in der Kreisliga B Trier/Saar. Dank eines Offensivwirbels in der ersten Hälfte düpierte der VfL Trier die SG Obermosel Nittel mit 4:1 und bleibt damit Tabellenführer SG Pellingen auf den Fersen.

Fünf Tage, nachdem die Spielgemeinschaft aus Nittel, Wellen und Temmels noch den A-Ligisten FSV Trier-Tarforst II mit 5:0 im hohen Bogen aus dem Kreispokal geworfen hatte, stand die Partie am Sonntag beim VfL Trier unter keinem guten Stern: Während Trainer Christof Kempny schon länger wusste, dass Kapitän Andreas Welsch in der Partie auf dem Heiligkreuzer Rasenplatz aus privaten Gründen fehlt, sagte zur Überraschung des Coachs auch Sven Kloß kurzfristig ab. Warum mit Carlo Buchheit ein weiterer Leistungsträger fehlte, wusste der Obermosel-Coach überhaupt nicht. „Jedenfalls war so die Konzentration auf das Spiel gestört“, ließ Kempny durchblicken. So rückte Routinier Manuel Kugel in die Startformation, und Auswechselspieler standen Kempny zunächst überhaupt keine mehr zur Verfügung. Erst nach der Partie der zweiten Garnitur in Tawern füllte sich die Nitteler Bank etwas.