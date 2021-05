Fußball : DFB-Pokal-Traum ist für regionale Clubs geplatzt

Koblenz Freude beim VfB Linz über das Qualifikationsspiel zur ersten Hauptrunde um den DFB-Pokal am 29. Mai gegen Regionalligist Rot-Weiß Koblenz, Enttäuschung bei den vier regionalen Fußballvereinen Eintracht Trier, FSV Salmrohr, FC Bitburg und FV Morbach, die am Montag Nachmittag an der Auslosung teilnahmen: Da der Rheinland-Pokalwettbewerb aufgrund der Corona-Einschränkungen im geplanten Zeitrahmen nicht durchgeführt werden kann, hatten sich die Verantwortlichen des Fußballverbands Rheinland (FVR) nach einigem Hin und Her dazu entschieden, den Gegner des verbandsweit ranghöchsten und damit gesetzten Teams aus Koblenz zu losen.

Um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, die in Corona-Zeiten lauern (zum Beispiel Mannschaftsquarantänen), zog Heike Storz aus dem Mitarbeiterteam der Sportschule Oberwerth als Glücksfee sämtliche 15 Lose – und dabei bereits als Zweites den Rheinlandligisten FV Hunsrückhöhe Morbach, als Fünftes Oberligist Eintracht Trier, als Achtes den Rheinlandligisten FC Bitburg und als Elftes und damit Fünftletztes den Trierer Ligakonkurrenten FSV Salmrohr. Es folgten Rheinlandligist VfB Wissen und die beiden Oberligisten FC Karbach und FV Engers, ehe der VfB Linz aus der Bezirksliga Ost als Letztes an der Reihe war und damit gemäß des festgelegten Los-Prozederes gewann.

In der abgebrochenen Saison landete der frühere Rheinlandligist auf dem siebten Tabellenplatz und gilt gegen Rot-Weiß, das drei Spielklassen höher angesiedelt ist, als klarer Außenseiter.

Von den 37 im Wettbewerb verbliebenen Mannschaften waren bereits im Vorfeld 16 ausgeschieden. Als Spielgemeinschaften können diese von den Statuten her nicht am DFB-Pokal teilnehmen. Auf ein Qualifikationsspiel gegen die Koblenzer hatten die Rheinlandligisten TuS Kirchberg, TuS Montabaur, FC Germania Metternich und der TuS Mayen sowie Westerwald/Sieg-A-Ligist VfL Hamm verzichtet.

Kurz vor der Auslosung hatte FVR-Präsident Walter Desch die Variante, den Gegner von Rot-Weiß Koblenz zu losen, als „die demokratischste Lösung“ bezeichnet. Zunächst hatte er den Clubs den Vorschlag unterbreitet, Eintracht Trier als Tabellenführer der Oberliga-Abbruchsaison und damit zweitbesten Rheinlandvertreter antreten zu lassen. Nach zum Teil heftigen Protesten aus Reihen der Vereine war man von dieser Idee aber wieder abgerückt.

Der eigentliche Pokalwettbewerb soll – sofern es das Pandemiegeschehen und die damit einhergehenden behördlichen Vorgaben zulassen – nun bis spätestens Mitte Juli fortgesetzt werden. Für den Sieger ist ein Preisgeld von 6000 Euro vorgesehen. Ziel des FVR ist es, in jedem Fall am bundesweiten Finaltag der Amateure – dieses Mal sollen die Partien in einer Konferenzschaltung der dritten Fernsehprogramme ausgestrahlt werden – teilzunehmen. Man wolle den Vereinen diese Präsentationsmöglichkeit auf der nationalen Fußballbühne bieten, hatte Präsident Desch im Vorfeld mehrfach betont.