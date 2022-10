Basketball : Marco Hollersbacher fehlt Gladiators monatelang

Trier Nach einer unglücklichen Landung ohne Fremdeinwirkung am Sonntagabend im Spiel der 2. Basketball-Bundesliga gegen die Artland Dragons (82:88) musste Flügelspieler Marco Hollersbacher die Partie vorzeitig abbrechen.

Es waren erst zwei Minuten in der zweiten Halbzeit der Partie gegen die Dragons absolviert, als Hollersbacher nach einem Reboundversuch zu Boden ging und sich sofort an das rechte Knie fasste. Er konnte am Sonntagabend nicht mehr auf das Parkett zurückkehren, und eine erste Diagnose durch das Ärzteteam der Gladiators bestätigt nun einen längerfristigen Ausfall. Ein Anriss im Kniescheibenhalteband, der „Retinaculum patellae“, setzt Hollersbacher für mindestens drei Monate außer Gefecht.