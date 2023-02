Basketball : Max Koch: Der Trainer mit klarem Plan

Verletzungsbedingt musste Max Koch allzu früh seine Laufbahn beenden. Als Trainer startete er anschließend durch. Foto: MJC Trier

Trier Max Koch ist mit seinen 23 Jahren der jüngste Trainer in der Basketball-Oberliga. Zahlreiche seiner Spieler bei der DJK/MJC Trier sind älter und haben schon unter etablierten Übungsleitern trainiert. Dazu kommen etliche Nachwuchsspieler, die auf dem Sprung sind. Aus dieser Konstellation eine Einheit zu formen, ist für Koch eine Herausforderung.

Die ganz besondere Atmosphäre in der Halle am Mäusheckerweg und die damaligen Spiele der Trierer Bundesligakorbjäger haben einst sein Interesse am Basketball geweckt. „Mit meinem Vater war ich schon als kleiner Junge bei jedem Heimspiel“, erinnert sich Max Koch. „In der U12 der MJC habe ich dann meine ersten Schritte als Basketballer gemacht.“

In den folgenden Jahren durchlief Koch sämtliche Jugendmannschaften. Er war talentiert und schaffte schließlich den Sprung ins erste Herrenteam. Seine Laufbahn als Aktiver endete wegen zahlreichen schwerwiegenden Verletzungen abrupt und allzu früh.

„Ich war aber mit dem Basketball-Virus infiziert“, so der heute 23-Jährige, der sich dazu entschied, seine Erfahrung anschließend an die Jugend weiterzugeben. Koch fing seine Trainerlaufbahn bei den Minis an – erst als Assistent und schon bald als verantwortlicher Trainer von verschiedenen Jugendteams. Auf sich aufmerksam machen konnte er mit den Spielern der Jahrgänge 2004 und 2005, die er von der Jugend bis zur Landesligamannschaft der MJC führte. Einige dieser Akteure gehören jetzt zum festen Stamm des Oberligateams.

Als seinen bisher größten Erfolg bezeichnet Koch den Gewinn der Landesligameisterschaft im vergangenen Jahr: „Wir waren die jüngste Mannschaft der Liga.“ Gemeinsam mit seiner Mannschaft lernte er dabei schnell aus den anfänglichen Niederlagen gegen die etablierten Teams. In der Rückrunde sicherte man sich dann mit einer Siegesserie die Meisterschaft. Es war für den engagierten jungen Übungsleiter darauf keine Frage, dass er auf Initiative des Abteilungsleiters Moritz Bitter das Oberligateam übernahm.

„Wir liegen im Soll“, so Koch, der mit dem derzeitigen vierten Platz in der Oberliga zufrieden ist. „Wir sind in Schlagdistanz zu den drei Mannschaften, die vor uns in der Tabelle liegen“. Die schweren und entscheidenden Spiele liegen noch vor der Mannschaft. „Wir wollen sehen, was noch geht“, so Koch, für den ein Aufstieg in die Regionalliga aber nicht das vorrangige Ziel ist.

Ein großes Kompliment spricht ihm Christian Hubor aus, der schon für die MJC das Regionalligatrikot getragen hat und einer der erfahrensten Spieler der Mannschaft ist: „Max macht seine Sache hervorragend. Er hat einen klaren Plan. Sein Training ist sehr gut. Er schafft es aus der Mischung von Jung und Alt, eine Einheit zu formen.“

Koch selbst ist ein großer Verfechter von „intelligentem und freiem Basketballspiel“, das den Spielern viel Eigenverantwortung geben soll. „Mein Job ist es, den Spielern das notwendige Rüstzeug, sprich die Skills, zu vermitteln, um die Spielidee auch umsetzen zu können. Als Inhaber der C-Leistungssportlizenz will ich über kurz oder lang auch die nächste Lizenzstufe erreichen. „Ich möchte einfach schauen, wie weit es für mich noch geht“, so Koch, der sich bei der MJC Trier sehr wohl fühlt.