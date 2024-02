Rhythmische Sportgymnastik Mit Bällen, Bändern und viel Akrobatik

Hier treffen Ästhetik und Anmut aufeinander: Seil, Reifen, Ball, Keule und Band kommen bei der Rhythmischen Sportgymnastik zum Einsatz. Die Vorführungen werden von Instrumentalmusik oder Gesang begleitet und sind durch tänzerische und akrobatische Elemente gekennzeichnet. „Es ist eine körperliche Sportart. Kraft, Beweglichkeit und Koordination sind gefragt. Ballett und Choreografisches stehen hoch im Kurs“, weiß Marina Eckert. Beim vor rund vier Jahren gegründeten Verein Rhythmische Sportgymnastik Trier (RSG) ist sie Leistungssporttrainerin, außerdem für Organisatorisches zuständig und unterstützt den Vorstand noch in vielen anderen Bereichen. „Ich bin hier so etwas wie das Mädchen für alles“, sagt sie lachend. Am Wochenende wird auch sie wieder voll gefordert sein. Dann lädt der Verein zur vierten Auflage des internationalen Treveris-Cups ein. Top-Athletinnen aus dem In- und Ausland sind am Samstag und Sonntag in der SWT-Arena zu Gast. „Wir erwarten unter anderem auch Gymnastinnen aus Israel und vom Bundesstützpunkt Schmieden“, sagt Eckert und unterstreicht damit den hohen sportlichen Stellenwert des Cups.