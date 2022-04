Fußball : Mit Moral und Geschick

Tarforst Fußball-Rheinlandliga: Tarforst und Kirchberg trennen sich im Topspiel mit einem leistungsgerechten Unentschieden. Die Folge: Die Trierer bleiben in der Spitzengruppe – und die Hunsrücker dürfen weiter träumen.

Die Spieler des FSV Tarforst hatten sich gegen das Kirchberger Spitzenteam viel vorgenommen und überzeugten beim 1:1 auf ganzer Linie. Patrik Kasel sorgte zu Beginn der zweiten Hälfte für die verdiente Tarforster Führung, die Jonas Heimer mit einem Traumtor in der 56. Minute ausglich. Am Ende mussten die Hausherren den vielen Englischen Wochen Tribut zollen und wirkten müde – Lob gab es dennoch.

Kirchberg hat seit dem 20. März nicht mehr verloren. Allzu großen Respekt zeigten die Trierer Höhenkicker jedoch nicht und fanden gut in die Partie. Routinier Kasel sorgte mit dem ersten Angriff für Gefahr, doch TuS-Torwart Marc Reifenschneider klärte in höchster Not (1.). Auf der anderen Seite kamen die Hunsrücker nach einer Ecke gefährlich vor das von Johannes München gehütete Tor – Kader Toure vereitelte einen möglichen Treffer (9.). München erlebte einen beschäftigungsreichen Arbeitstag und war in der 15. Minute zur Stelle, als ihn Florian Daum per Kopf prüfte. Die von Holger Lemke trainierten Trierer erarbeiteten sich die besseren Chancen: Kasel schien die sichere Führung auf dem Fuß zu haben, doch er legte quer zu Nicola Rigoni, der nicht an den Ball kam (20.). Zehn Minuten später ließ Reifenschneider nach einem Kasel-Abschluss den Ball nach vorne abklatschen, der überraschte Mohammad Rashidi schoss freistehend über das leere Tor.