Sport und Gesundheit : Mit Ping-Pong gegen Parkinson

Sport als Therapie: Elisabeth Mischo und Klaus Geiger (im Hintergrund), der gemeinsam mit Michael Hill das Projekt bei der SSG Kernscheid ans Laufen gebracht hat, treffen sich regelmäßig mit an Parkinson Erkrankten zum Tischtennistraining. Foto: Andreas Arens

Trier Die Diagnose Parkinson sorgt bei den meisten für einen großen Schock. Gegen das Zittern und verlangsamte Bewegungen helfen nicht nur Medikamente: Auch mit Tischtennis können Betroffene gegen die Krankheit ankämpfen. In Trier trifft sich mittlerweile regelmäßig eine Trainingsgruppe. Wie deren Aktiven die ersten Wochen erlebt haben.

Irgendetwas stimmte nicht mehr mit Elisabeth Mischo. Ende des vergangenen Jahres hatte sie Probleme beim Gehen, die Arme schwangen nicht mehr richtig mit, als sie sich fortbewegte. Vor rund elf Monaten erhielt die Triererin dann die Schock-Diagnose: Parkinson! Doch die heute 52-Jährige fasste schnell wieder Mut: „Für mich stand die Frage im Mittelpunkt, was ich tun kann, um trotzdem gut weiterzuleben.“

Die Erkrankung des zentralen Nervensystems zieht Störungen wie Bewegungsverlangsamungen, steife Muskeln, Zittern sowie eine instabile Körperhaltung nach sich. Heilbar ist Parkinson bislang nicht, doch es gibt Therapiemöglichkeiten. Üblicherweise kommen Medikamente zum Einsatz.

Info Ein Selbsthilfe-Netzwerk für ganz Deutschland Der Verein Ping Pong Parkinson (PPP) Deutschland ist der bundesweite Zusammenschluss von kooperierenden Vereinen und Einzelpersonen, der sich – mit dem Mittel Tischtennis – ehrenamtlich um Personen mit Parkinson und deren Angehörige kümmert. Als aktuell einziger regionaler Partner ist der Trierer Stadtteilverein SSG Kernscheid mit im Boot. Der Verein wurde Anfang Februar 2020 von zwei von Parkinson betroffenen Tischtennisspielern gegründet. Kern der Tätigkeit von PPP ist es, den Betroffenen und den Angehörigen Informationen und den gegenseitigen Austausch anzubieten. Das Konzept beruht darauf, dass es Tischtennis für jedermann mit Parkinson, völlig unabhängig von den persönlichen Eignungen, also vom Anfänger bis zum Weltmeister, anbietet. Grundlage der Arbeit an den Stützpunkten wie dem in Kernscheid ist ein aktiver und offensiver Umgang mit der Erkrankung. Zu den positiven gesundheitlichen Auswirkungen von Tischtennis kommt hinzu, dass PPP das Potenzial einer echten Selbsthilfegruppe hat – mit dem weiteren psychologischen Vorteil, nicht „zur Selbsthilfe“ zu gehen, sondern zum Tischtennis. www.pingpongparkinson.de

Hinweise, wie sie mit der Krankheit zurechtkommen kann, erhielt Mischo im vergangenen Frühjahr während eines Klinik-Aufenthalts in der Ortenau. Hier kam sie auch mit dem Tischtennis als Therapieform in Kontakt: Die fortschreitende Verschlechterung der Symptome wird nachweislich durch diese Sportart verlangsamt. So etwa fanden Forscher der japanischen Universität in Fukuoka heraus, dass bei einer Gruppe von zwölf Personen mit Parkinson, die einmal in der Woche Tischtennis spielten, signifikante Verbesserungen beim Sprechen, Schreiben, Anziehen, Aufstehen und Gehen sowie in Bezug auf den Gesichtsausdruck, die Körperhaltung und das Handzittern etwa festzustellen waren.

Mischo, die schon in jungen Jahren an der Platte gestanden hatte, war begeistert von der Idee und fand auch Unterstützung von ihrer Neurologin. Diese stellte den Kontakt zu weiteren Patienten her. Parallel zu ihren Bemühungen, in Trier eine Tischtennisgruppe für Parkinsonkranke ins Leben zu rufen, entwickelten sich im vergangenen Herbst beim Trierer Stadtteilverein SSG Kernscheid entsprechende Aktivitäten. Michael Hill, vor rund viereinhalb Jahrzehnten Gründungsmitglied der Spiel- und Sportgemeinschaft und seitdem im Tischtennis aktiv, leidet ebenfalls an Parkinson. Bei der Internetrecherche stieß der heute 78-Jährige auf den Verein Ping Pong Parkinson (PPP, siehe Info). Schnell fasste er das Ziel ins Auge, auch in Kernscheid eine Gruppe zu gründen. Sein langjähriger Weggefährte Klaus Geiger, der Leiter der rund 40 Mitglieder umfassenden Tischtennisabteilung der SSG, stand der Idee offen gegenüber und nahm Kontakt mit dem im niedersächsischen Nordhorn ansässigen Verein auf.

Ende November legte die Tischtennisgruppe der besonderen Art in der Kernscheider Mehrzweckhalle mit einmal wöchentlichem Training los und ist aktuell einer der offiziellen Standorte von PPP. Inzwischen kommen elf Sportler zu den Montagseinheiten und reisen dabei nicht nur aus dem Trierer Stadtgebiet, sondern unter anderem auch aus Konz, Schleich an der Mittelmosel und sogar aus dem rund 60 Kilometer entfernten Ammeldingen in der Südeifel an.

Bereits nach rund zwei Monaten können die Aktiven ein positives Zwischenfazit ziehen. Sie verweisen auf jede Menge positive Effektive in physischer und psychischer Hinsicht. Beim Trainingsbesuch des TV ist immer wieder von einer deutlich positiven Entwicklung in Sachen Beweglichkeit, Reflexe und damit von einer Wiedererlangung des körperlichen Wohlbefindens die Rede. „Natürlich tauschen wir uns über Parkinson an sich aus. Aber das steht nicht im Mittelpunkt. Vielmehr geht es hier um den Sport, den wir mit Menschen auf einem ähnlichen Leistungsniveau ausüben können“, heißt es aus der Gruppe. Vereinzelt hat das Trainieren an der Platte sogar zu einer Reduzierung der Medikamentendosis geführt. Man habe sehr viel Spaß zusammen und vergesse glatt die Krankheit. „Das ist echte Inklusion“, sagt ein anderer Teilnehmer. Schließlich mischt nicht nur SSG-Abteilungschef Geiger im Training mit, sondern können auch Begleitpersonen – zum Beispiel Ehepartner von Parkinsonkranken – mitmachen.

Als „unsere gute Seele“ (O-Ton Klaus Geiger) fördert Elisabeth Mischo den engen Kontakt der Gruppenmitglieder, wozu auch der regelmäßige Informationsaustausch etwa über Whatsapp zählt. Die gute Laune und den großen Spaß hebt auch sie hervor: „Wenn wir in Kernscheid zusammenkommen, haben wir alle den ganzen Abend über ein fröhliches Grinsen im Gesicht.“

Gerne würde die PPP-Gruppe aus dem Trierer Höhenstadtteil weiter wachsen und mit einigen Akteuren auch zum Beispiel an speziellen Wettkämpfen teilnehmen. Um die Bedingungen für die Aktiven zu verbessern (geplant ist unter anderem die Anschaffung einer Ballmaschine, und einen Trainer will man einstellen) loten sie bei der SSG momentan Möglichkeiten aus, um an Fördergelder zu kommen.