Basketball : Die MJC-Korbjägerinnen und ihr „erstaunlich gutes Spiel“

Regionaler Basketball: Trierer Regionalligist feiert klaren Heimsieg – Nachwuchs der Gladiators mit Erfolgen in Würzburg und gegen München.

Kontinuierlich baute das Team von Kevin Ney den Vorsprung aus und lag zu Beginn des letzten Viertels mit 19 Punkten vorne. Im letzten Viertel startete Würzburg eine Aufholjagd. Doch Trier spielte in der letzten Minute sehr abgezockt. Ney bilanzierte: „Der Lauf von Würzburg zum Schluss war schon gefährlich, aber wir sind sehr glücklich, dass uns drei gute Viertel zum Sieg gereicht haben.“

Ausschlaggebend für den Sieg der Trierer war eine ausgezeichnete Defensivleistung. In der zweiten Halbzeit hielt man die Münchner bei nur 21 Punkten. Trainer Josip Bosnjak sagte: „Wir haben offensiv noch viel Luft nach oben, aber ich bin sehr zufrieden mit unserer defensiven Leistung.“

Während bei der MJC acht Spielerinnen auf der Bank saßen, waren es bei den Gästen nur sechs Akteurinnen, die die Reise nach Trier antreten konnten. Es entwickelte sich zunächst ein Spiel auf Augenhöhe, ehe den Gastgeberinnen zwischen den zwölften und der 18. Minute ein 15:2-Run gelang. Damit war die Vorentscheidung zugunsten der MJC gefallen. MJC-Trainer Michael Edringer sah die Partie so: „Es war ein erstaunlich gutes Spiel vor dem Hintergrund der Einschränkungen beider Mannschaften.“

Einen Sieben-Punkte-Rückstand (45:52) nach dem dritten Viertel machte die MJCler zügig wieder wett (54:54). „Wir waren kurz davor, das Spiel endgültig zu drehen. Doch dann kam ein erneuter Bruch ins Spiel“, berichtet Trainer Max Koch. Die aus Trierer Sicht sehr kleinliche Linie der Schiedsrichter führte dazu, dass beide Trierer Big Men innerhalb von wenigen Sekunden ausgefoult waren – und dies bei noch fünf Minuten Restspielzeit und einem ausgeglichenen Spielstand. Die Gastgeber setzten sich darauf entscheidend ab. „Die erste Halbzeit war zu schwach von uns. Wir haben uns der niedrigen Intensität der Gegner angepasst und es eindeutig verpasst, eine Führung herauszuspielen. Nieder-Olm konnte sich in der zweiten Hälfte steigern, wir phasenweise auch, letztlich aber nicht ausreichend. Die Niederlage ist sehr ärgerlich“, so das Fazit von Koch.

Die Gäste aus Lerchenberg waren erwartungsgemäß ohne Chance gegen den ungeschlagenen Tabellenführer aus Bitburg. Alle Spielerinnen des TVB erhielten ausreichend Einsatzzeiten. In den kommenden spielfreien Wochen wollen sich Bierstädterinnen gezielt auf das nächste Spiel gegen Verfolger ATSV Saarbrücken vorbereiten.

„42 erzielte Punkte sind einfach nicht genug, um ein Spiel in der Oberliga gewinnen zu können“, sagte Maryna Koval, Trainerin der MJC. Zudem bemängelte sie die schwache Reboundausbeute ihrer Mannschaft.

Die favorisierten TVG Baskets ließen der MJC keine Chance. Mit ihrer aggressiven Defense konnten die Baskets besonders im ersten Viertel viele Ballverluste provozieren und setzten sich früh deutlich ab (31:8). MJC-Trainer Mike Zimmer lobte sein Team trotz der hohen Pleite: „Ich bin froh, dass meine Jungs auch nach dem großen Rückstand aus dem ersten Viertel nicht aufgegeben haben und über große Phasen im Spiel gezeigt haben, dass sie auch eine Mannschaft wie TVG, die völlig verdient ungeschlagen an der Tabellenspitze steht, ärgern können.

Auch ohne Auswahlspielerin Philine Criste dominierte die MJC das Spiel von Beginn an und konnte den Vorsprung von Minute zu Minute vergrößern. Besonders Oberliga-Topscorerin Anni Roth war von den Baskets nicht zu kontrollieren. Sie erzielte überragende 44 Punkte. Mit diesem Sieg bleibt die Mannschaft von Coach Niels Dahlem im Meisterschaftsrennen.

Das Derby hatte für die zahlreichen Zuschauer einiges zu bieten. Beide Mannschaften brachten eine gute Offensive aufs Parkett. So entwickelte sich ein sehr ansehnliches Spiel. Im letzten Viertel bauten die TVG Baskets den Vorsprung wieder auf 27 Punkte aus. Am Ende stand ein 100:115 für die bärenstarken Gäste. „Trotz der Niederlage sehe ich die positive Entwicklung der letzten Spiele fortgesetzt. Körperlich war das schon eine Herausforderung für meine Jungs, gerade, wenn man bedenkt, dass mehr als die Hälfte der Spieler dem jüngeren Jahrgang angehörten“, so MJC-Trainer Jochen Schuler.