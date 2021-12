American Football : Trierer Nashörner suchen Neue

Trier Stampers laden zu Probetraining in Toni-Chorus-Halle ein.

Spielerinnen und Spieler aller Altersklassen laden die American Footballer der PST-Trier Stampers für Samstag zu einem Probetraining in die Toni-Chorus-Halle in Trier ein. Alle Mannschaftsteile der Stampers sind gerade erst in die Vorbereitung gestartet. Aus diesem Grund wird in den kommenden Wochen erst einmal an Fitness, Kraft und den Grundlagen des Sports gearbeitet.