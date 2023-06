Basketball Neuer Center der Gladiators kommt aus Paderborn

Linßen begann seine basketballerische Ausbildung in Düsseldorf, bevor er in die JBBL- und NBBL- Mannschaften der Bayer Giants Leverkusen wechselte. Für die Rheinländer ging er ebenfalls in der zweitklassigen ProA und ProB auf Korbjagd. 2017 folgte der Wechsel in die nordamerikanische College-Liga NCAA, wo er für die Valparaiso University auflief. Nach einem Jahr in Indiana wechselte er an die University of North Carolina at Wilmington. 2020 wechselte Linßen erneut die Hochschule und lief fortan für die Saint Louis University in Missouri auf. Für die vergangene Saison wechselte Linßen zu den Uni Baskets Paderborn, für die er durchschnittlich 19:44 Minuten auf dem Feld stand und in dieser Zeit 11,2 Punkte bei einer Feldwurfquote von 60,4 Prozent, 6,7 Rebounds und 1,2 Blocks auf den Statistikbogen brachte. Linßen trägt in Trier das Trikot mit der Rückennummer 12.