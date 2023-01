Motorsport : Der neunfache Weltmeister steht vor seinem größten Triumph

Loeb Foto: Jürgen C. Braun

RIAD/TRIER Motorsport: In und um Trier hat Rallye-Champion Sébastien Loeb seine Spuren hinterlassen. Jetzt lebt er den Traum vom Gewinn der Rallye Dakar.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wer in der Region auch nur ein bisschen was für den Rallyesport übrig hat, für den ist der Mann aus Hagenau im Elsass ein Phänomen. Neunmal hat Sébastien Loeb zwischen 2002 und 2012 mit seinem angestammten Co Daniel Elena die Rallye Deutschland, den hier beheimateten WM-Lauf, gewonnen und dabei viele persönliche Spuren in und um Trier hinterlassen. Neunmal wurde er Weltmeister. Jetzt, mit fast 49 Jahren, steht er womöglich vor dem größten persönlichen Triumph, dem er seit Jahren hinterherläuft – dem Sieg des längsten und schwersten Etappen-Rennens der Welt, der Rallye Dakar.

Am gestrigen Montag war der einzige Ruhetag bei der 45. Auflage des -Extrems, das 1978 erstmals als „Rallye Paris – Dakar“ von dem Franzosen Thierry Sabine ins Leben gerufen worden war. Das extreme Rennen in der Einsamkeit der Wüste war nie unumstritten. Über Unfälle im Fahrerfeld, meist bei den Bikern, die mehr als einmal auch tödlich verliefen, wurde mehr als einmal berichtet.

Die Dakar ist und war kontrovers, allen Maßnahmen zur Sicherheit von Teilnehmern oder in den oft menschenverlassenen Dörfern zum Trotz. Tatsache ist aber auch, dass riesige verlassen scheinende Landstriche im Senegal, in Mauretanien und deren Bewohner unter ärmlichsten Verhältnissen von den Abenteurern auf zwei und vier Rädern und deren großem technischen Tross wirtschaftlich profitierten.

Die Geschichte der Dakar in diesem Jahr schreiben Männer, die sich auch im fortgeschrittenen Alter den körperlichen und psychischen Herausforderungen eines solchen Unterfangens stellen. „El Matador“ Carlos Sainz, Ex-Rallye-Weltmeister und jetzt in Audi-Diensten, ist 60 und topfit. Der Katari Nasser Al Attiyah hat die Rallye bereits viermal gewonnen und versucht es jetzt mit 52 im Toyota ein fünftes Mal. Dass er sein Land auch bei Olympischen Spielen als Sportschütze vertrat, ist eine andere Geschichte. Stephane Peterhansel, französische Dakar-Legende, ist mittlerweile 57 und hat aufgehört zu zählen, wie oft er schon auf zwei oder vier Rädern dabei war. Eine Dakar ohne „Peter“, der mit der deutschen Offroad-Pilot Andrea Mayer verheiratet ist, erscheint schlicht unmöglich.

Und dann eben Loeb, oder „Super-Seb“, wie man ihn kennt. Im Februar wird er 49. Ein „Jungfuchs“ unter den Wüsten-Haudegen. Einer, der zwischen der Monte, zwischen Finnland, Deutschland, Korsika oder wo auch immer in der Rallye-Welt alles erreicht hat. Und der jetzt den großen Traum vom Dakar-Sieg lebt. In einem BRX, einem Bahrain Raid Extreme. Der Name ist Programm. Am Sonntag passierte der Elsässer an der Spitze des Feldes die Ziellinie. Vor All Attiyah und Sainz. Dakar-Zweiter war er schon. Für einen wie ihn ist das bestenfalls der Erste der Verlierer. Und doch einer, der bei allem Bestreben, aller Sehnsucht nach dem Erfolg Mensch geblieben ist.

Einer, der in fast zwei Jahrzehnten oft genug mit ihm zu tun hatte, ist Rudi Bollig aus Osann-Monzel (Kreis Bernkastel-Wittlich). Als Chef der Scrutineerer, die über die Einhaltung der technischen Regeln an den hochgezüchteten Fahrzeugen wachen, hatte er immer wieder mit dem Franzosen zu tun. Bollig: „Ich habe ihn zum ersten Mal bei der ,Sardegna’, der italienischen WM-Rallye, getroffen. Das war Ende der 1990er Jahre, und Loeb war noch ein aufstrebendes junges Talent. Er war ein lebenslustiger Typ, immer zu einem Scherz bereit. Und er wusste unsere Arbeit an den Autos zu schätzen. Er wusste, dass wir ihm nichts Böses und ihm keine Mauschelei am Auto nachweisen wollten.“

Loeb sei auch später, als mehrfacher Weltmeister und „Deutschland“-Gewinner, immer der geblieben, als den er ihn kennen gelernt habe. „Der Seb ist kein bisschen hochnäsig geworden oder wollte Sonderwünsche erfüllt haben, wenn wir am Auto unsere Arbeit gemacht haben. Und wenn sich die Fans draußen an der Scheibe die Nase platt gedrückt haben, dann ist er raus gegangen und hat Autogramme geschrieben“, sagt Bollig.

So hat ihn auch der Vorsitzende des Racing-Teams Trier, RTT, Manfred Kronenburg, lange Jahre verantwortlich für das „Deutschland“-Geschehen am Start- und Zielort Trier, in Erinnerung: „Seb ist Motorsportler, ein Mann des Volkes durch und durch. Die ‚Deutschland‘, das war Loeb. Und Loeb, das war die Deutschland. So fing alles gemeinsam hier an.“ Auch die vielen Stewards aus den heimischen Motorsportclubs, ohne deren persönliches Engagement keine „Deutschland“ absolviert worden wäre, haben ihn in bester Erinnerung – und ziehen Vergleiche: „Der Kimi Räikkönen hat in seinem Auto gesessen und hat dich nicht beachtet. Der Seb ist ausgestiegen und hat sich mit dir unterhalten.“