Fußball : Offener Brief sorgt für Gerangel

Trier Fußball-Regionalligisten machen gegen potenzielle Aufsteiger mobil – Wie Eintracht Trier darauf reagiert.

Die einen sollen nach nur wenigen Spielen, die bis zum coronabedingten Abbruch möglich waren, aufsteigen, die anderen trotz des wohl vollständig absolvierten Programms absteigen: Zwischen den Südwest-Regionalligisten und den ihr untergeordneten Oberligen Rheinland-Pfalz/Saar, Hessen und Baden-Württemberg gibt es momentan einige Differenzen.

In einem offenen Brief des Ligasprechers Rafael Kowollik, Geschäftsführer des FC Homburg, spricht sich ein nicht näher benannter „Großteil der Vereine Regionalliga Südwest“ für eine Halbierung der Absteigerzahl aus. In dem Schreiben heißt es unter anderem: „Es stößt auf breites Unverständnis, dass am Ende einer Mammutsaison mit 42 Ligaspielen im Juni sechs Vereine direkt aus der Regionalliga Südwest absteigen müssen, während drei oder gar vier Vereine aus den darunterliegenden drei Oberligen nach nur acht, maximal 13 Spielen am grünen Tisch aufsteigen sollen.“

Es könne, argumentiert Kowollik, dazu kommen, dass Regionalligisten mit rund 50 Punkten als Sechstletzter absteigen müssten, während Eintracht Trier, Tabellenführer der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Nord, auf gerade einmal acht Spiele und 22 Zähler kommt.

Die Crux und sogar ein Systemfehler aus Sicht von Kowollik und der Viertligaclubs: Die Träger der Oberligen, wie etwa die Landesverbände Rheinland, Saar und Südwest sind gleichzeitig Gesellschafter der Regionalliga GbR, können über Aufsteiger entscheiden: „Vertreten deren Gesellschafter dort nun die Regionalliga-Interessen oder unterliegen sie in ‚Personalunion‘ nicht einer objektiven, inakzeptablen Befangenheit?“

Laut „Kicker-Sportmagazin“ hat neben dem Regionalverband Südwest, der Eintracht Trier als Aufsteiger und Wormatia Worms als Relegationsteilnehmer vorsieht, nun auch der Württembergische Fußball-Verband bereits an seine Vereine kommuniziert, die Oberliga Baden-Württemberg von einer Saison-Annullierung auszusparen, um neben einem direkten Aufsteiger (SGV Freiburg) auch einen Teilnehmer an den Aufstiegsspielen (Stuttgarter Kickers) melden zu können.

Der Hessische Fußballverband hat sich unterdessen noch nicht öffentlich positioniert, will erst die Einladung zur Regionalliga-Gesellschafterversammlung abwarten. Und auch Regionalliga-Geschäftsführer Sascha Döther gibt sich weiter zurückhaltend, will erst eine Entscheidung in der 3. Liga abwarten, in die etwa Nordost-Abbruchmeister Viktoria Berlin nach nur elf absolvierten Spielen drängt.

Bei Eintracht Trier würden sie sich nichts lieber wünschen, als nach vier Jahren die Oberliga wieder Richtung Regionalliga verlassen zu können. Nach außen hin zeigt sich der SVE aber defensiv. „Wir sind nicht der Auffassung, dass man diese Problematiken durch gegenseitige, öffentliche Schuldzuweisungen unter den Vereinen lösen kann“, lässt Geschäftsstellenleiter Björn Berens auf TV-Anfrage durchblicken.

Zudem versucht er, Sachlichkeit in die Diskussion zu bringen: „Wir werden von der Oberliga als Aufsteiger gemeldet, und dies ist so in der Spielordnung hinterlegt. Das hat für uns im ersten Schritt erst mal nichts mit möglichen Absteigern sowie der Situation in der Regionalliga zu tun.“