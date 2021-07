Radsport : Schermann bricht Alpenüberquerung ab

Riva del Garda Trierer erkrankt nach fünfter Etappe des Transalp für Mountainbiker.

„Das habe ich mir natürlich ein bisschen anders vorgestellt. Aber so etwas gehört auch dazu“, sagte Schermann. Von Beginn an lief es nicht optimal. Etwa 60 Watt weniger als normal brachte Schermann an den ersten beiden Tagen aufs Pedal. Bei der dritten Etappe von Bormio nach Aprica kam dann noch Pech dazu. Schermann lag in der Tageswertung auf dem dritten Platz, als er zusammen mit einigen anderen Fahrern kurz vor dem Ziel eine Abzweigung verpasste. Zeitstrafe statt Podiumsplatzierung war das Resultat. Nun wäre Aufgeben nicht das Ding des ehemaligen Basketballspielers, der vor vier Jahren einen Schlaganfall erlitt, sich aber zurück in die MTB-Elite kämpfte. Doch auch an den folgen beiden Tagen konnte er nicht die gewohnte Leistung abrufen. Schermann entschied sich in Absprache mit Trainer Björn Kafka und seinem Team Embrace the World zum Rennabbruch.