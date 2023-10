Fußball Prachtkulisse und klasse Spiel: Feiertag für Trierer A-Junioren

Diese eine Szene kurz vor Schluss des Hinspiels um den Aufstieg in die A-Junioren-Bundesliga am Sonntagmittag im Moselstadion zwischen Eintracht Trier und dem SV Wehen Wiesbaden sagte so viel über Leidenschaft und Zusammenhalt im Team der am Ende mit 1:0 siegreichen Gastgeber aus: Als Noah Daragmeh für Philipp Bauer eingewechselt wurde, kam ihm Kapitän Janik Faldey ein paar Meter entgegen, ballte die Fäuste und pushte seinen Teamkollegen noch einmal für die verbleibenden drei Minuten. Unterm Strich gewann die U19 der Blau-Schwarz-Weißen verdient eine Partie, die sie mit großer taktischer Disziplin und hoher Motivation prägte.