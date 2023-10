Interview mit den Sportkreisvorsitzenden aus der Region Das sind die Kümmerer für den Sport vor Ort

WAGNER Ein Problem liegt aus meiner Sicht in dem täglichen Zeitfenster, beispielsweise bedingt durch die Ganztagsbetreuung an Schulen, wodurch Kinder und Jugendliche in ihren Freizeitaktivitäten eingeschränkt werden. Hier müsste dem Fach Schulsport durch gut ausgebildete und motivierte Sportlehrer viel mehr Beachtung und Aufmerksamkeit gewidmet werden. Nicht umsonst hat sich der Sportwissenschaftler und Gesundheitsexperte Prof. Dr. Ingo Froböse von der Deutschen Sporthochschule in Köln insbesondere nach der Corona-Pandemie mit dem akuten Bewegungsmangel der Kinder und Jugendlichen befasst. Demnach wurde in statistischen Erhebungen festgestellt, dass vor allen Dingen bei Kindern und Jugendlichen erhebliche Bewegungsdefizite vorliegen. Darüber hinaus bereiten uns die E-Sport-Angebote und die permanente Präsenz im Internet einige Sorgen, die mittlerweile schon zum Tagesgeschäft der Kids gehören. Um dem entgegenzuwirken, sind beispielsweise Kooperationen mit Kindergärten und Schulen (etwa im Zuge der Ganztagsbetreuung in Schulen) vor Ort eine Möglichkeit, frühzeitig bei Kindern und Jugendlichen das Interesse am Sport und somit auch am Verein zu wecken. Dies bedingt, dass die Vereine auf qualifizierte und kompetente Übungsleiter zurückgreifen können.