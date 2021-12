Zum Tode von Horst Eckel : „Jede Begegnung mit ihm war eine kleine Ehre“

Mit Spruchbändern gedachten die Fans des 1. FC Kaiserslautern rund ums Drittliga-Heimspiel am Samstag gegen Viktoria Köln (4:0) ihrem verstorbenen Idol. Edgar Schmitt (mittleres Bild rechts) und Wolfgang Briesch (rechtes Foto) schwärmen noch heute von den Begegnungen mit Horst Eckel. Foto: dpa/Harald Tittel

Region Er war der letzte noch lebende deutsche Fußball-Held der Weltmeisterschaft 1954. Im Alter von 89 Jahren ist Horst Eckel vor wenigen Tagen verstorben. Spuren hat er auch in der Region hinterlassen – und das auf vielfältige Art und Weise.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bereits mit Anfang 20 kam Horst Eckel zu Weltmeisterruhm und hatte großen Anteil am „Wunder von Bern“. Auch an der Blütezeit seines 1. FC Kaiserslautern in den fünfziger Jahren – gekrönt von den zwei Deutschen Meisterschaften 1951 und ’53 – wirkte der „Windhund“, wie sie ihn aufgrund seiner enormen Schnelligkeit nannten, entscheidend mit. Nach seiner aktiven Laufbahn, die er fast ausschließlich bei den Roten Teufeln verbrachte, engagierte sich Eckel auf verschiedenen Ebenen. Seinen letzten großen Auftritt in der Region hatte er vor rund zweieinhalb Jahren – in Morbach. Dass die von zahlreichen Fußballpromis besuchte Gala zugunsten der Horst-Eckel-Stiftung ausgerechnet in der Baldenauhalle stattfand, hatte einen guten Grund: Die Familie Eckel hatte Anfang der 1970er Jahre in Morbach gelebt. Der Weltmeister war Sportlehrer an der Realschule, seine Frau führte das ehemalige Sporthotel. Einige Besucher hatten beste Erinnerungen an das FCK-Urgestein, das als 17-Jähriger vom heimischen Vogelbach, wo am Donnerstag auch die Beerdigung stattfindet (siehe Extra) zum Betzenberg gewechselt war. Eckels früherer Lehrerkollege Friedel Müller, berichtete am Rande der Gala von einem „lieben, netten Menschen, mit dem man Pferde stehlen konnte“. Norbert Laudes, der als 15-Jähriger unter Eckel in einer Schul-AG Fußball gespielt hatte, beschrieb Eckel als „sehr korrekt, aber immer ehrgeizig. Wenn man gegen ihn ein Tor geschossen hat, hat er sich geärgert“.

Seinerzeit spielte Eckel auch noch bei den Alten Herren des SV Morbach. Bis ins hohe Alter blieb er aktiv und half als Spieler der Lotto-Elf mit, Geld für soziale Zwecke einzusammeln. Als Teamkollege war Edgar Schmitt oft an seiner Seite. „Auf Horst konntest du dich zu 100 Prozent verlassen. Solidität, Ehrlichkeit, Geradlinigkeit: Was heutzutage nicht selten zu kurz kommt, verkörperte Horst in unnachahmlicher Art und Weise.“ Auch dem aus Rittersdorf in der Südeifel stammenden und mittlerweile in Württemberg lebende Schmitt ist der große Ehrgeiz Eckels noch in lebhafter Erinnerung: „Bei einem Fußballcamp wollte ich ihn mal ein wenig foppen und ließ meine Mannschaft in der abschließenden Partie mit einem Spieler mehr spielen. Als Horst das bemerkte, war er so sauer auf mich, dass er eine Woche lang nichts mit mir sprach. Nachher konnte er aber darüber lachen und fiel mir um den Hals.“ Der WM-Gewinn 1954, an dem Eckel seinen Anteil hatte, ist für den 58-jährigen, früheren Bundesligastürmer Schmitt „bis heute der wertvollste Titel für Fußball-Deutschland, weil er den Menschen nach den Kriegsjahren wieder Freude und Selbstbewusstsein geschenkt hat“.

Extra Eckels Beerdigung ist am Donnerstag Horst Eckel soll am Donnerstag, 14 Uhr, im Bruchmühlbach-Miesauer Gemeindeteil Vogelbach beerdigt werden. „Papa hat die Fans hoch eingeschätzt, deshalb sollen sie auch dabei sein. Ich weiß, dass viele Freunde kommen werden“, sagt seine Tochter Dagmar. Sie müsse mit der Gemeinde noch einiges abstimmen, aber sie geht davon aus, dass in der Corona-Pandemie Besucher im Freien dabei sein können. „Er ist ganz sanft eingeschlafen. Es war jetzt einfach seine Zeit“, sagte sie über ihren Vater, der zuletzt eine Hüft-Operation über sich hatte ergehen lassen müssen.⇥(dpa)

Die ausgeprägte soziale Ader Eckels beeindruckte auch Wolfgang Briesch. Der heute 78-jährige Trierer war frühere in der Justizvollzugsanstalt Wittlich beschäftigt und erlebte Eckel dort, wie er im Auftrage der Sepp-Herberger-Stiftung junge Strafgefangene besuchte: „Er hat sich intensiv mit den Menschen befasst, ihnen Ratschläge gegeben, wie sie etwa durch eine solide Berufsausbildung wieder den Weg zurück in ein normales Leben schaffen können. Dabei war er immer sehr authentisch.“ Auch bei Spielen in der Region erlebte Briesch die Lauterer Legende oft und zeigt sich noch heute beeindruckt vom fußballerischen Können Eckels.

Wolfgang Briesch präsentiert Erinnerungsstücke an Horst Eckel. Foto: Oliver Briesch

Seine Sportlehrerausbildung absolvierte Eckel zu Beginn der 70er Jahre in Trier. „Mit ihm in der Klasse war damals auch Peter Trump, Goldmedaillengewinner der Olympischen Spiele von 1972 im Hockey“, weiß TV-Mitarbeiter Jürgen C. Braun und schwärmt noch heute davon, wie er mit Anfang 20 als Mitglied der Volksfreund-Betriebsmannschaft auf dem Moselstadion-Nebenplatz gegen eine Auswahl mit Eckel, Trump und Co. spielte: „Das waren damals noch echte Granaten.“

Horst Eckel und Edgar Schmitt bei der Lotto-Elf. Foto: FOTO SEYDEL/Peter Seydel