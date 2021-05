Trier Schneller als ursprünglich geplant hat das Berufungsgericht der Fußball-Regionalliga Südwest eine Entscheidung getroffen – und die Anträge der Oberligisten Eintracht Trier und Wormatia Worms als unzulässig abgewiesen.

Am Donnerstag hatte Torsten Becker, stellvertretender Vorsitzender des Berufungsgerichts, angekündigt, dass wohl erst in der kommenden Woche eine Entscheidung falle. Auf TV-Nachfrage sagte Becker nun, dass sich die Mitglieder der Rechtsinstanz dann am gleichen Tag doch noch einmal per E-Mal kurzgeschlossen hätten. Hier sei man zum Entschluss gekommen, dass man einen bereits formulierten Entwurf für die Entscheidung zugrundelegen könne. Aufgrund der mangelnden Zuständigkeit seien keine weitere interne Zusammenkunft und auch keine mündliche Verhandlung mit den Vertretern aus Trier und Worms nötig gewesen.