Basketball : Trierer Routiniers sind Südwestmeister

Trier Die Ü40-Basketballer der Spielgemeinschaft MJC Trier /Trimmelter SV haben völlig überraschend die Südwestmeisterschaft gewonnen und sich damit für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft qualifiziert.

In der heimischen AVG/MPG- Halle siegte die Kombination der beiden Clubs MJC Trier und Trimmelter SV gegen den Heidenheimer Sportbund am Sonntag klar mit 69:29 (38:11). Bereits am Samstag war die Nachricht von der Absage der SG Makkabi/Eintracht Frankfurt eingetroffen. Damit war klar, dass Trier und Heidenheim die Qualifikation zur Endrunde der Deutschen Meisterschaft schon in der Tasche haben. In der Partie ging es aber noch um den Titel und damit um die bessere Ausgangsposition bei der Deutschen Meisterschaft.