Basketball : Rupert Hennen verlässt die Trierer Basketballer

Trier Nach Kevin Smit verlässt der nächste langjährige Trierer Korbjäger das Team. Rupert Hennen (Foto: Simon Engelbert), der in seiner Geburtsstadt zum Profibasketballer wurde, stand wie Smit ebenfalls fast sechs Jahre im Kader des Zweitligisten Römerstrom Gladiators.

„Es war eine große Ehre für mich, so lange für meinen Heimatverein aufzulaufen. Es ist für einen Profisportler nicht selbstverständlich, für seine Heimatstadt zu spielen, dafür bin ich sehr dankbar. Auch gemeinsam mit meinem Bruder Vincent zusammen spielen zu können, war etwas ganz Besonderes für mich. Ich werde die Arena und die Zuschauer sehr vermissen und meine Zeit bei den Gladiators als unglaublich schöne Erinnerung behalten“, betont Hennen und bedankt sich besonders bei Masseur Axel Mock: „Aggy hat sich immer um uns Spieler gekümmert.“

Headcoach Marco van den Berg kommentiert die Personalveränderung so: „Rupert hat die Chance, die er bei uns bekommen hat, gut genutzt. Das stimmt uns positiv für die Zukunft und die Jugendspieler, die in den nächsten Jahren ihre Chance bekommen werden. Ich denke, es ist ein guter Schritt für Rupert, an einem anderen Standort die nächsten Schritte seiner Karriere zu gehen.“