Fußball Das nächste Kapitel eines Possenspiels

Beim Blick auf den regendurchtränkten und mit Pfützen übersäten Rasen des Saarbrücker Ludwigsparkstadions kamen bei Rainer Bonhof Erinnerungen an die legendäre „Wasserschlacht von Frankfurt“ hoch: Unter diesem Namen ging das 1974er WM-Spiel zwischen Deutschland und Polen (1:0) in die Geschichtsbücher des Fußballs ein. „Wir mussten damals spielen“, sagte der Vize-Präsident von Bundesligist Borussia Mönchengladbach am Mittwochabend, nachdem das DFB-Pokal-Viertelfinalspiel beim 1. FC Saarbrücken kurzfristig abgesagt worden war. Die Entscheidung traf am Ende Schiedsrichter Florian Badstübner. „Umsichtig“ sei das gewesen, lobte Bonhof und betonte auch: „Der Wille von Saarbrücken war riesengroß, den Platz spielbar zu machen.“