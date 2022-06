Radsport : Schwalbe-Vorstand ist noch größer und jünger

Trier Trierer Radsportverein ändert Strukturen und blickt der nächsten größeren Vearnstaltung anlässlich des 90-jährigen Bestehens voraus.

Nachdem der Radsportverein (RV) Schwalbe Trier im Jahr 2020 mit einer umfangreichen Satzungsänderung eine neue Vorstandsstruktur etabliert hatte, blickt der Verein jetzt mit einem noch jüngeren und größeren Vorstand zuversichtlich Richtung 90-jähriges Jubiläum am 2. Oktober: Der Altersschnitt des 14-köpfigen Vorstands von 37 Jahren ist ein Novum. So groß und jung war die Führungsriege in der langen Historie des traditionsreichen Vereins noch nie aufgestellt.

Die Bereiche Radrennsport und Breitensport (Stefan Feilen und Simon Schmitz) sind dabei erstmals mit zwei Vorstandsmitgliedern stark aufgestellt. Dadurch soll der Sportbetrieb des RV Schwalbe Trier nicht nur weiterentwickelt, sondern auf das nächste Level gehoben werden. Denn die Nachfrage, insbesondere im Jugendbereich ist hoch: Die Gruppe der Schwalbe-Kids (sieben bis zehn Jahre) ist derzeit komplett voll. In der zweiten, neu etablierten Trainingsgruppe (elf bis 15 Jahre, geleitet von Jens Nagel), sind nur noch wenige Plätze frei. In jedem Jahr konnte eine Rennveranstaltung umgesetzt werden – trotz Corona-Hürden und steigender Kosten: 2020 in Trierweiler, 2021 erstmals in Föhren und in diesem Jahr in der Trierer Innenstadt. Am 2. Oktober folgt das Radsportfestival im Industriegebiet Föhren.