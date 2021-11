Fußball : Serie hält, Halbzeittitel ist futsch

Von vielen Zweikämpfen war die Partie auf dem Eurener Hartplatz geprägt. Hier duellieren sich Yannick Andreas vom gastgebenden TuS und Igel-Liersbergs Lukas Görgen (rechts). Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Trier-Euren Für den inoffiziellen Titel des Herbstmeisters hätten sie sich zwar nichts kaufen können, trotzdem trauerten die A-Liga-Fußballer der SG Igel-Liersberg nach dem 0:0 im Derby beim TuS Trier-Euren der vertanen Chance nach, als Tabellenführer in die Rückserie zu gehen. Am Ende waren die im Tabellenkeller steckenden Gastgeber dem Sieg sogar näher.

Die Serie der Vereinigten aus Igel, Liersberg, Zewen und Langsur hat auch im letzten Hinrundenspiel gehalten: Das Team von Trainer Patrick Zöllner bleibt in dieser Saison ungeschlagen. Jeweils sechs Siege und Remis stehen zu Buche. Zur Herbstmeisterschaft reichte es aber nicht – die SG Kordel/Welschbillig rückte nach ihrem 5:0-Sieg über die SG Saarburg/Serrig noch auf die Spitzenposition vor. „Prinzipiell können wir darauf stolz sein, eine ganze Halbserie ohne Niederlage überstanden zu haben“, sagte Zöllner nach der spielerisch auf bescheidenem Niveau stehenden, dafür aber hartumkämpften und bis zum Schluss spannenden Partie auf dem Eurener Hartplatz. Gleichwohl schob der Igel-Liersberger Coach hinterher: „Natürlich hätten wir dieses Derby nur allzu gerne auch gewonnen.“ Seiner Mannschaft habe es „an Galligkeit gefehlt“ stellte Zöllner fest.

So brauchten die noch als Tabellenführer angereisten Gäste fast bis Mitte der ersten Hälfte, um überhaupt einmal fußballerische Akzente zu setzen: Nach dem klugen Rückpass von Lars Wagner wurde der Schuss von Lukas Görgen aber gerade noch von einem Eurener Abwehrbein abgeblockt (20.). Ansonsten sorgten zunächst nur Freistoßchancen für Aufsehen. Der Versuch von Giovanni Silano strich knapp übers von Dominik Wintersig gewohnt ruhig und sachlich gehütete Igel-Liersberger Gehäuse (14.). Auf der Gegenseite war Marius Porn gegen Dennis Thon zur Stelle (32.). Zuvor hatte der gute TuS-Schlussmann bereits beim Fernschuss des starken SG-Kapitän Erik May prima reagiert (26.). Langsam, aber sicher, schien die Zöllner-Elf das Geschehen in den Griff zu bekommen, da hätte sie fast mit 0:1 in Rückstand gelegen: Schön freigespielt von Mike Gaugler, steuerte Yannick Andreas alleine auf Wintersig zu, kam dann aber ins Straucheln und setzte den Ball neben den Pfosten.

Zumindest in der ersten Hälfte war der 18-jährige A-Junior Moussa Kandé ein belebendes Element im Offensivspiel der Gastgeber und einige Male nur durch Fouls zu stoppen. Für seinen Trainer Volker Wagner ist der trickreiche Flügelspieler ein Hoffnungsträger für die Zukunft: „Gottseidank haben wir mittlerweile in Euren wieder eine A-Jugend. Die Jungs wollen wir Schritt für Schritt heranführen.“ Kandé sei „für den Gegner schwer auszurechnen, muss aber hier und da noch früher abspielen. Wir arbeiten dran und werden mit Sicherheit noch viel Freude an ihm haben“, so der Eurener Trainer, der seine Mannschaft im zweiten Durchgang zunächst in der Bredouille sah. Die Igel-Liersberger erhöhten gerade über Thon und May den Druck aus dem Mittelfeld heraus – und hatten binnen weniger Sekunden zwei große Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Zunächst lenkte Porn nach einem Vorstoß von Wagner aber den Ball an den Pfosten (67.), dann setzte May das Spielgerät ans Aluminium.

Doch die Eurener fighteten verbissen. Bei einem Gegenstoß wurde Andreas im letzten Moment von Darius Deutschen abgedrängt (78.). Vier Minuten später flog der bereits verwarnte Dennis Gasteier nach einem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz. Euren blies zur Schlussoffensive und hatte in Person des bei einem Frei­stoß und einer Ecke mit nach vorne gerückten Innenverteidigers Markus Junge Pech im Abschluss (82./86.).

Nach dem Abpfiff des großzügig leitenden Schiedsrichters Jens Schneider sah sich TuS-Trainer Wagner im Eurener Trend bestätigt: „Gegen Spitzenteams sehen wir eigentlich immer ganz gut aus. Wir haben es Zewen sehr schwer gemacht und hätten mit etwas Glück am Ende fast noch gewonnen. Aber auch so sind wir zufrieden.“

Sein Pendant Zöllner wusste, dass die Hausherren die Bedingungen auf dem Hartplatz insgesamt besser angenommen hatten als sein Kunstrasen-verwöhntes Team. „Wenn man auch am Ende oben stehen will, sollte man die wenigen Chancen, die man hat,auch reinmachen.“

Herbstmeister wäre man „selbstverständlich gerne“ geworden. Schließlich haben „wir nicht so viele in unserer Mannschaft, die das schon mal erreicht haben“. Für die Rückrunde lautet Zöllners Marschrichtung nun: „Wir wollen jedes Spiel gewinnen und gehen jede Partie entsprechend an. Wenn es so gut läuft wie in der Hinrunde, werden wir uns oben festsetzen kölnnen.“

TuS Trier-Euren – SG Igel-Liersberg 0:0

Euren: Marius Porn – Giovanni Silano, Arash Dehbovid, Markus Junge, René Edlinger, Mathias Birkel, Mike Gaugler, Yannick Andreas, Dominik Jahn (59. Alexander Junge), Rene Jahn, Moussa Kande (79. Yannick Picko)

Igel-Liersberg: Dominik Wintersig – Ismael Bierig, Lars Wagner (84. Mario Silvanus), Darius Deutschen, Pascal Rietz, Tim Höfer (77. Maximilian Meyer), Jakob König (56. Carsten Hein), Dennis Thon, Lukas Görgen (79. Marvin Kugel), Erik May, Dennis Gasteier

Schiedsrichter: Jens Schneider (Trier) - Zuschauer: 110