Basketball : So jung und doch schon so erfahren

Powerfrau: Steffi Scherer trainiert gleich zwei Basketballmannschaften und geht auch noch selbst auf Korbjagd. Foto: privat

Trier Sie ist erst Mitte 20, blickt aber bereits auf ein zehnjähriges Wirken als Basketballtrainerin zurück: Was Steffi Scherer bislang schon in diesem Sport erreicht hat, was sie antreibt, und was sie noch erreichen will.

Für jeden Verein sind engagierte Trainer das größte Kapital. In den meisten Fällen stehen sie für eine geringe Aufwandsentschädigung auf den Sportanlagen oder in den Hallen und versuchen dem Nachwuchs ihre Sportart näherzubringen. Wer sich schon einmal in diesem Metier versucht hat, weiß, dass dies oft keine leichte Aufgabe ist. Es gehört eine gehörige Portion Enthusiasmus dazu, sich einer solchen Aufgabe zu stellen.

Ein leuchtendes Beispiel für ein solches Engagement ist die 25-jährige Steffi Scherer. Derzeit ist sie gleichzeitig in zwei Vereinen tätig. In ihrem Heimatverein, den TVG Baskets, trainiert sie aktuell die U16-Oberligamannschaft, mit der sie ungeschlagen an der Tabellenspitze steht. Die meisten Spieler dieser Mannschaft hat Scherer schon seit mehreren Jahre unter ihren Fittichen.

Seit vergangenem Jahr ist sie auch als hauptamtliche Trainerin bei den Gladiators Trier tätig. Neben der Leitung zahlreicher Schul-Arbeitsgemeinschaften und der Qualifizierung von Trainern der Minis zeichnete Scherer – nachdem Pascal Heinrichs zum Cheftrainer der Profimannschaft befördert wurde – auch für den jüngeren Nachwuchs in der JBBL verantwortlich. In dieser Saison ist sie für die zweite Mannschaft des Vereins in der Oberliga zuständig. Fast alle Akteure dieses Teams spielen auch in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL). Ohne Zweifel ist das eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, schließlich sollen die Talente an ein höheres Niveau, im besten Fall in die Pro A, geführt werden.

Seit zehn Jahren ist Scherer als Trainerin vorwiegend im Jugendbereich unterwegs. Sie sammelte bereits Erfahrungen in Luxemburg und ist seit vielen Jahren bei den TVG Baskets aktiv. Sie hat in dieser Zeit unterschiedliche Teams trainiert. Als ihren größten Erfolg bezeichnet sie das Erreichen der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft der U14.

Nach ihrem Abitur 2016 an der Berufsbildenden Schule in Trier absolvierte sie eine Ausbildung zur Bürokauffrau, die sie dann aber bald abbrach. „Ich wollte etwas mit Kindern machen“, so Scherer. Die Erkenntnis, mit jungen Menschen arbeiten zu wollen, entwickelte sich zunehmend mit ihrem Engagement als Jugendtrainerin im Basketball. So studierte sie an Uni Koblenz-Landau auf Grundschul-Lehramt und schloss das Studium im vergangenen mit dem Master of Education erfolgreich ab.

Vor diesem Hintergrund kann sie zunächst entspannt auf ihre berufliche Zukunft blicken. Sie hat sich entschlossen, erst einmal für eine gewisse Zeit als hauptamtliche Trainerin zu arbeiten. Die Gladiators haben der engagierten Trainerin dazu die Möglichkeit gegeben und schätzen ihre Arbeit sehr. „Ich möchte irgendwann mal verantwortliche Trainerin einer JBBL- oder NBBL-Mannschaft werden“, lautet ihre Zielsetzung. Das müsse nicht zwingend in Trier sein.

Scherer hat im vergangenen Jahr die Trainer-B-Lizenz erworben und sich bei der Mini-Offensive des Deutschen Basketball-Bundes engagiert. „Ich bin Trainerin, weil ich Spaß daran habe, Kindern und Jugendlichen etwas zu vermitteln. Ich versuche das Bestmögliche aus meinen Spielern herauszukitzeln“, gibt sie einen kurzen Einblick in ihre Philosophie. „Als Trainerin möchte ich zunächst die individuellen Fähigkeiten in Angriff und Abwehr entwickeln und dafür Sorge tragen, dass jede oder jeder sein bestmögliches Level erreicht.“ Sehr schätzt sie an ihrer Tätigkeit zudem den kollegialen fachlichen Austausch mit anderen Trainern.

Wenn die Zeit es zulässt, spielt Scherer selbst in der Oberligamannschaft der TVG Baskets. Eine große Freude und eine Entspannung zum mitunter stressigen Engagement in unterschiedlichen Teams bietet ihr Hund, mit dem sie gerne bei Wind und Wetter unterwegs ist. „Sollte Zeit bleiben, freue ich mich auf entspannte Spieleabende mit meinen Freunden“, lässt Scherer durchblicken und deutet damit an, dass es für sie bei aller Begeisterung auch noch ein Leben abseits des Basketballs gibt.