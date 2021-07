Gewalt auf dem Sportplatz : Neue Details zu Attacke nach Fußballspiel: Spieler schlägt seinen Ex-Trainer

Schauplatz des Gewaltausbruchs: Der Platzwart der Bezirkssportanlage in Feyen ist nach einem Fußballspiel angegeriffen worden. Foto: Roland Morgen

Trier Noch ist Asmeron Habte, der Platzwart der Bezirkssportanlage in Trier-Feyen, nicht in den Dienst zurückgekehrt. Am Sonntag war er von einem Spieler des Kreisligisten Eintracht Trier II ins Gesicht geschlagen worden.