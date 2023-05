Im Gespräch mit Alexander Bergweiler Streitpunkt Fifa-Regeln: Trierer Spielerberater gewährt Einblicke in einen Milliarden-Markt

Der Rahmen erinnerte ein bisschen an eine Abiturprüfung. Im großen Saal Horizont des Kongresshauses Kap Europa auf dem Gelände der Frankfurter Messe waren viele Tischreihen aufgebaut – mit Stühlen, jeweils in gebührendem Abstand voneinander platziert. Für die 145 Prüflinge ging’s aber nicht um die Hochschulreife, sie traten zur sogenannten ,Football-Agent-Prüfung‘ des Welt-Fußballverbands Fifa an. Binnen exakt 60 Minuten waren 20 Multiple-Choice-Aufgaben in englischer Sprache aus einem Pool von vielen Hundert Fragen zu lösen. Die Themenpalette war vom Zivilrecht bis zu Transferregeln breit gefächert. Die Basis: ein 512-seitiges Lehrbuch.