Tennis Syrer Hazem Naw gewinnt die Trier Open

(va) Die gute Nachricht zuerst: Roland Mohr, Geschäftsführer von Etges & Dächert, verkündete auf der Siegerehrung, das Turnier auch 2024 als Titelsponsor unterstützen zu wollen. Damit ist die Zukunft des mit 15.000 Euro Preisgeld dotierten Turniers gesichert. Im Finale standen sich Vorjahressieger Tom Gentzsch (Nummer vier des Turniers) und der Syrer Hazem Naw (Nummer zwei des Turniers) gegenüber. Der Deutsche scheiterte im Finale an sich selbst. Naw siegte mit 6:4, 6:2. „Naw zeigte ein konstantes Spiel, während sich Gentzsch über knappe Entscheidungen aufregte und rausbrachte. Wir sind insgesamt sehr zufrieden, da wir tolle Spiele gesehen haben und alles reibungslos funktionierte. Das Platzwartteam hat an den beiden Regentagen unglaubliche Arbeit geleistet“, sagte Turnierdirektor Markus Grundhöfer, der bei der Siegerehrung den Präsidenten des Tennisverbands Rheinland-Pfalz (Jan Hanelt) und den ehemaligen DTB-Präsidenten (Ulrich Klaus) begrüßte. Am Final-Wochenende schaute zudem Gladiators-Trier-Cheftrainer Don Beck vorbei.