Fußball : Tarforst fordert den Tabellenzweiten heraus

Nicht zu halten: Mohammad Rashidi (links) und der FSV Trier-Tarforst gaben sich gegen Neitersen/Altenkirchen keine Blöße und siegten mit 5:0. Damit scheint das Team von Trainer Holger Lemke für den Vergleich mit dem Zweiten aus Kirchberg gerüstet zu sein. Foto: HANS-KRAEMER

Fußball-Rheinlandliga: Klares 5:0 über Neitersen macht Trierern vor schwerem Spiel gegen Kirchberg Mut – Eifelderby in Gillenfeld.

SG Malberg – Fußballvereinigung Hunsrückhöhe Morbach (Samstag, 16 Uhr, Kunstrasen Malberg)

Ausgangslage: Die seit sechs Spielen unbesiegte Fußballvereinigung trifft auf einen Kontrahenten, der vier der jüngsten fünf Spiele verloren hat und sich von einem 1:5 am Samstag in Bitburg erholen muss. Die Westerwälder rangieren auf einem gesicherten Mittelfeldplatz und punkteten im torlosen Hinspiel. Morbachs Sportlicher Leiter Georg Schuh gibt die Marschrichtung vor: „Malberg wird uns alles abverlangen, während wir drei Punkte einfahren und engagiert auftreten wollen. Unser erklärtes Ziel ist es, mit Siegen an der Spitze dranzubleiben.“

Personal: Die Gäste werden mit unverändertem Kader auflaufen.

FSV Trier-Tarforst – TuS Kirchberg (Samstag, 17.30 Uhr, Rasenplatz Tarforst)

Ausgangslage: Die Tarforster haben sich vor dem Heimspiel gegen den Tabellenzweiten aus Kirchberg warmgeschossen und feierten am Mittwochabend gegen die SG Neitersen ein 5:0-Schützenfest. Stürmer Nicola Rigoni sorgte nach Vorarbeit von Patrik Kasel für die frühe Führung und steuerte insgesamt drei Treffer bei. Zudem schloss Mohammad Rashidi ein starkes Solo selbst ab. Das 4:0 erzielte Marcel Mühlen per Elfmeter (er war zuvor gefoult wurden). FSV-Trainer Holger Lemke war zufrieden: „Wir waren klar überlegen und trafen auf relativ wenig Gegenwehr, sind froh, wieder in der Spur zu sein und freuen uns auf das Topspiel. Positiv stimmt uns, dass der Kader langsam etwas größer wird.“ Der TuS aus dem Hunsrück hat einen 6:0-Erfolg gegen Ellscheid im Rücken, spielte davor aber nur 1:1 gegen die SG Neitersen. Die letzte Auswärtsniederlage des Titelkandidaten war ein 1:3 gegen den VfB Wissen in der Saison 2020/21. Für Lemke ist es an der Zeit zu zeigen, dass man zu Hause gegen starke Mannschaften bestehen und punkten kann.

Personal: Moritz Jost ist wieder belastbar und soll eingesetzt werden.

SG Eintracht Mendig/Bell – SG Hochwald-Zerf (Sonntag, 14.30 Uhr, Kunstrasen Kottenheim)

Ausgangslage: Die Vereinigten aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden fuhren nach zwei Englischen Wochen in Folge auf der letzten Rille. Nun stand eine normale Trainingswoche ohne Spiel an, womit sich die Hochwald-SG etwas erholen durfte. SG-Spielertrainer Fabian Mohsmann blickt voraus: „Mendig ist eine Wundertüte, da sie zuletzt einen dünnen Kader hatten und den Kader mit Jungs aus der zweiten oder dritten Mannschaft auffüllen mussten. Wir wollen unseren guten Lauf fortsetzen und uns mit einem Dreier weiter oben festbeißen.“ Zerf hat vier Siege im Rücken (14:3 Tore) und ließ Mehring zuletzt keine Chance (5:0), während die SGM gegen Morbach unterlag (0:2).

Personal: Peter Irsch und Yannik Stein werden in den Kader zurückkehren.

FC Germania Metternich – FC Bitburg (Sonntag, 15.30 Uhr, Rasenplatz Metternich)

Ausgangslage: Der Höhenflug der seit sieben Spielen ungeschlagenen Bitburger hängt mit dem großen Kader und der vorhandenen Leistungsstärke zusammen. Beim jüngsten 5:1 gegen Malberg hatte FCB-Trainer Fabian Ewertz wieder einmal die Qual der Wahl und durfte aus dem Vollen schöpfen. Nur wenige Vereine hätten es sich leisten können, einen Pascal Alff oder Jannik Nosbisch erst in der zweiten Hälfte zu bringen. Ewertz weiß um die eigene Stärke und warnt vor Metternich: „Uns zeichnet eine starke Bank aus, auf die wir auch gegen die Germania bauen. Zwar gewannen wir das Hinspiel 6:1, aber wurden gerade in der Anfangsphase sehr gefordert. Wir haben uns geschworen, nicht nachlässig zu werden und noch so viele Punkte wie möglich zu sammeln, um die Großen zu ärgern.“ Der von Patrick Kühnreich trainierte Tabellenzehnte aus dem Koblenzer Stadtteil unterlag am Montagabend Ahrweiler BC (0:4) und gewann zuletzt Ende März gegen die Schneifel-SG (5:4).

Personal: Der Einsatz von Fabian Fisch (Wunde am Knie wurde frisch genäht) ist fraglich, während Anthony Delgado nach überstandener Fußprellung in den Kader zurückkehrt.

SG Ellscheid – SG Schneifel-Auw (Sonntag, 15.30 Uhr, Kunstrasenplatz Gillenfeld)

Ausgangslage: Die Vereinigten aus Auw, Ormont, Hallschlag und Stadtkyll haben alle vier Auswärtsspiele nach der Winterpause verloren und dabei 15 Gegentore kassiert. Diesen Auswärtsfluch will das Team um Spielertrainer Stephan Simon brechen und hat dabei den 6:2-Hinspielerfolg im Hinterkopf. Simon betont: „Wir haben nach dem 7:0 gegen Neitersen ein gutes Gefühl und die Trendwende eingeleitet. Im Eifelderby spielen wir auf Sieg. Die Ellscheider haben wir zuletzt mehrfach beobachtet. Wir wollen uns noch mehr Vorsprung auf mögliche Abstiegsplätze verschaffen.“

Die Alfbachtaler müssen den Fokus auf ein strukturiertes Defensivspiel legen und die zuletzt angestiegene Fehlerquote minimieren. Zudem sind sie vor Schneifel-Akteur Simon Reetz gewarnt, der zuletzt fünf Tore schoss und die Mannschaft des Trainerduos Michael Häb/Daniel Haas bereits im Hinspiel ärgerte. „Wir haben beim 0:6 gegen Kirchberg ein sehr schwaches Spiel abgeliefert und dabei alles vermissen lassen, was uns in den letzten Monaten stark machte. Die Mannschaft war müde, weshalb wir es diese Woche ruhiger angingen, um die Akkus wieder aufzuladen. Im Derby wollen wir alles investieren und als Sieger vom Platz gehen“, sagt Ellscheid-Trainer Daniel Haas. Die nächsten drei Partien gegen die Schneifeler, Mayen und Neitersen seien sehr wichtig, um den Abstand nach unten zu vergrößern und den Druck auf den Viertletzten Mayen zu erhöhen.