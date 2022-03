Fußball : Tarforst ist heiß auf neue Serie

Nicola Rigoni (Zweiter von rechts) und die Tarforster sind wieder in der Spur: In Metternich gab es das nächste Erfolgserlebnis. Foto: TV/Hans Krämer

Fußball-Rheinlandliga: FSV will unbedingt gegen Neitersen nachlegen – Derbys in Bitburg und Morbach.

SG Schneifel-Auw – VfB Wissen (Samstag, 16 Uhr, Rasenplatz Stadtkyll)

Ausgangslage: Der Tabellendritte aus Wissen reist als Favorit an und hat zehn Zähler mehr auf dem Konto als die Vereinigten aus Auw, Ormont, Hallschlag und Stadtkyll. Zuletzt gingen die Schneifeler vier Mal in Folge als Verlierer vom Platz. Schneifel-Spielertrainer Stephan Simon schätzt die Lage so ein: „Wissen ist Favorit und ein stabiler Gegner. Wir bekommen momentan zu leichte Gegentore, wollen konstruktiv verteidigen, aber dennoch attraktiven Offensivfußball spielen.“

Personal: Viele verletzte und angeschlagene Spieler sorgen dafür, dass Coach Simon im schlimmsten Fall sogar auf Altherrenspieler zurückgreifen muss, um den Kader zu aufzufüllen. Positive Signale sendet Tobias Johanns, der ins Mannschaftstraining zurückgekehrt ist.

FSV Trier-Tarforst – SG Neitersen/Altenkirchen (Samstag, 17.30 Uhr, Rasenplatz Tarforst)

Ausgangslage: Der FSV will im vierten Spiel in Folge ungeschlagen bleiben. Zuletzt gelang am Mittwoch im Nachholspiel beim FC Germania Metternich ein 1:0-Erfolg, den Torwart Johannes München mit starken Paraden sicherte. Das Tor des Tages schoss Nicola Rigoni nach Vorlage von Mohammad Rashidi (70.). FSV-Torwarttrainer Andreas Gouverneur war zufrieden: „Unser Matchplan ist komplett aufgegangen, da wir Metternichs schnelles Umschaltspiel gestört haben. Wir haben nur zwei Distanzschüsse und vier Ecken zugelassen und mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung überzeugt. Gegen Neitersen wollen wir die kleine Serie fortsetzen, sind aber vor einem auswärtsstarken Gegner gewarnt.“

Personal: Nach ihren Corona-Erkrankungen kehren Patrik Kasel und Moritz Jost in den Kader zurück. Coach Holger Lemke hofft, bis Samstag ebenfalls negativ getestet und fit zu sein.

FC Bitburg – SV Mehring (Samstag, 18 Uhr, Stadion Ost Rasenplatz Bitburg)

Ausgangslage: Nach fünf sieglosen Spielen in Folge reist der Tabellenletzte nach Bitburg. Dabei haben die Mehringer zuletzt gegen das Topteam Ahrweiler mit dem 2:2 gegen den großen Favoriten aufsteigende Form bewiesen. „Wir sind nach einem Rückstand zurückgekommen und haben in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielt. Man merkte den Jungs die große Erleichterung an. Wir möchten die positive Stimmung ins Auswärtsspiel transportieren“, sagt SVM-Trainer Sebastian Dietz. Bitburg war am Mittwochabend gegen Tabellenführer Kirchberg gefordert und ging früh durch Joshua Bierbrauer in Führung (5.). Kirchberg kämpfte sich zurück und führte bereits 3:1. Die Bierstädter zündeten im zweiten Durchgang aber den Turbo und kamen durch Bierbrauer zum Anschlusstreffer (58.). Kapitän Arthur Schütz besorgte das 3:3 (75). FCB-Trainer Fabian Ewertz bilanzierte: „Wir waren zunächst sehr gut im Spiel. Nach dem 1:1 kam Unruhe bei uns auf. Gegen Ende wollten wir unbedingt gewinnen, hätten uns aufgrund unseres jugendlichen Leichtsinns aber fast noch ein Gegentor gefangen.“

Personal: Bei Mehring kehrt Miles Cornelißen zurück (war zuvor aus persönlichen Gründen ausgefallen), während Simon Monzel fehlen wird und der angeschlagene Maximilian Hoffmann fraglich ist.

Fußballvereinigung Hunsrückhöhe Morbach – SG Hochwald-Zerf (Sonntag, 15 Uhr, Kunstrasenplatz Morbach)

Ausgangslage: In den jüngsten drei Spielen blieb die Fußballvereinigung Hunsrückhöhe ungeschlagen und hat sich als Spitzenteam etabliert. Nun empfangen die Morbacher die Vereinigten aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden. Morbachs Sportlicher Leiter Georg Schuh erwartet ein intensives Duell: „An Zerf habe ich keine guten Erinnerungen, da sie unser Angstgegner sind. Sie werden uns alles abverlangen und uns zu einer Top-Leistung zwingen.“ Bei den Gästen ist die große Frage, wie sie das kräftezehrende Match im Rheinlandpokal-Halbfinale am Mittwoch gegen Oberligist FV Eners (0:2, siehe Artikel rechts) überstanden haben. Trainer Fabian Mohsmann will rotieren, „aber nicht zu viel, schließlich müssen wir nach unserer langen Spielpause auch erst in den Rhythmus kommen“. In Liga und Pokal hat man Morbach in dieser Saison bereits zwei Mal geschlagen. „Wir wollen es ein drittes Mal tun“, erklärt der Zerfer Coach selbstbewusst.

Personal: Bei Morbach gibt‘s keine Veränderungen. Auf Zerfer Seite fehlt in jedem Fall Benedikt (Kreuzbandriss). Peter Irsch klagte nach dem Engers-Spiel über muskuläre Probleme. Auch hinter Johannes Carl und Robin Mertinitz standen bei Redaktionsschluss noch Fragezeichen.

SG 99 Andernach – SG Ellscheid (Sonntag, 15.30 Uhr, Kunstrasen Andernach)

Ausgangslage: Der jüngste 1:0-Heimsieg der Alfbachtaler gegen Mendig/Bell war teuer erkauft, da sich Mittelfeldakteur Yannick Becker schwer am Knie verletzte und mit dem Krankenwagen abtransportiert werden musste. Bitter für den 26-Jährigen, da er in der 75. Minute noch das 1:0 erzielt hatte. Ellscheids Trainer Daniel Haas resümierte: „Wir haben eine starke Leistung abgeliefert und Mendig keine herausgespielte Torchance ermöglicht.“ Sein Trainerkollege Michael Häb unterstrich nach dem zweiten Sieg in Folge: „Wir spielen eine herausragende Rückrunde und wollen weitermachen.“